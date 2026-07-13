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Las categorías menores y cadetes de la Escuela Municipal de Handball jugaron una nueva fecha del Torneo Regional

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Los equipos femeninos de las categorías menores y cadetes de la Escuela Municipal de Handball disputaron el domingo 12 de julio una nueva fecha del Torneo Regional, organizado por la Asociación Bahiense de Handball.

La jornada se desarrolló en el Polideportivo Municipal, donde las representantes dorreguenses recibieron a Universitario de Bahía Blanca, acompañadas por una importante cantidad de familias y vecinos que alentaron durante ambos encuentros.

En el primer partido, el equipo de menores consiguió una destacada victoria por 30 a 20. Posteriormente, las cadetes protagonizaron un encuentro muy parejo, que se definió en los minutos finales y culminó con triunfo del conjunto visitante por 21 a 20.

Los equipos municipales son dirigidos por los profesores Evangelina Unger y Gerardo Abeldaño. (13-07-26).

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