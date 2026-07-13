Marisol: variada agenda para las vacaciones de invierno

La Dirección de Producción y Turismo de la comuna dio a conocer el calendario de actividades para las próximas vacaciones de invierno en el Balneario Marisol.

La responsable de Turismo, Luciana Álvarez, destacó que “se ofrecerán propuestas recreativas y culturales para disfrutar en familia” y subrayó que todas las actividades serán libres y gratuitas. Además, informó que se desarrollarán en las instalaciones de la Subdelegación Municipal de la villa balnearia.

El programa incluye:

21 de julio, 15: “Naturalandia”, taller recreativo infantil.

22 de julio, 9:30: “Con aire de tomillo”, taller para adultos.

25 de julio, 14: “Trekking fotográfico”. Inscripciones al 2921-401222.

26 de julio, 14: “Circo Golondrina”.

27 de julio, 14: Tarde de cine.

28 de julio, 16: Taller de separación de residuos.

30 de julio, 16: Taller de compostaje.

1 de agosto, 14: Obra de teatro “Tres historias sencillas” y taller de títeres de sombra. (13-07-26).