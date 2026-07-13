Chalde en la entrega de viviendas: “Las cosas deben lograrse entre todos”

Por Gustavo Blázquez / Prensa MCD

Ni el frío ni el viento fueron obstáculo para que, al mediodía de este lunes 13, ocho familias de Coronel Dorrego recibieran las llaves de sus viviendas durante un emotivo acto. Las casas fueron construidas en terrenos municipales, en el marco del Programa FOMUVI (Fondos Municipales de Vivienda).

Tras la firma de los boletos de compraventa en el Palacio Comunal, la ceremonia continuó en el predio donde se levantan las nuevas viviendas. El acto fue encabezado por el intendente Juan Chalde, quien durante su discurso expresó:

“Esta es la parte del acto que tiene que ver con las emociones, porque es el momento en que el sueño de cada una de las ocho familias de nuestro pueblo se está concretando. Es el sueño de ustedes y también el nuestro, porque puedo asegurar que esto ocurre porque lo soñamos, lo deseamos y lo hicimos realidad”.

Posteriormente, el jefe comunal destacó que, pese a las voces de quienes sostenían que el proyecto no podría concretarse, fue posible entregar estas viviendas construidas con fondos municipales, a través del programa FOMUVI, que permite edificar casas sobre terrenos del municipio.

“Esto es posible porque somos muchos trabajando”, afirmó Chalde, para luego reconocer la labor de los constructores y de todos los colaboradores presentes en la ceremonia.

El intendente también remarcó que las viviendas estuvieron terminadas en apenas seis meses de trabajo y destacó el compromiso de las distintas áreas del municipio y de sus funcionarios.

Al referirse a la calidad de las construcciones y al cumplimiento de los plazos previstos, señaló:

“Yo les he dicho que cada vivienda la construyan como si fuera la propia, y eso se nota en el resultado final”.

Más adelante, Chalde hizo hincapié en la importancia del trabajo conjunto:

“Las cosas deben lograrse entre todos, aun superando las diferencias que podemos tener quienes integramos distintos espacios políticos. Acá están representadas las tres fuerzas políticas, porque existe un organismo que se denomina Ente Municipal de Viviendas y todas las decisiones pasan por allí. Obviamente hay cuestiones en las que disentimos, pero felizmente tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo para que esta sea una política de todos. La vivienda es una de ellas”.

Finalmente, el mandatario sostuvo que este tipo de iniciativas contribuyen a hacer de Coronel Dorrego “un lugar más lindo para vivir y con más familias disfrutando de una casa propia”.

Antes de concluir, Chalde ratificó su compromiso de dar continuidad al programa FOMUVI y anunció que el municipio seguirá impulsando la construcción de nuevas viviendas. (13-07-26).