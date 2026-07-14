Convierten en ley la ampliación del régimen previsional para combatientes de Malvinas

La Cámara de Diputados bonaerense convirtió este lunes en ley la modificación del Régimen Previsional Especial para oficiales y suboficiales combatientes de Malvinas, una iniciativa que recibió el respaldo de todos los bloques políticos.

El proyecto, impulsado por el senador Adrián Santarelli, modifica el artículo 2° de la Ley 15.386 con el objetivo de ampliar el acceso al beneficio de quienes participaron de las acciones bélicas de 1982 y posteriormente fueron retirados o dados de baja de las Fuerzas Armadas.

La reforma contempla a combatientes que se encuentren en situación de retiro o baja voluntaria u obligatoria, siempre que no estén comprendidos en las causales de exclusión establecidas por la norma. También mantiene requisitos de edad, años de servicio y aportes al Instituto de Previsión Social bonaerense. La ley original había limitado el acceso a quienes acreditaran una baja o retiro por incapacidad producida en acto de servicio como consecuencia directa del conflicto.

Gay: “Es un acto de reparación histórica”

El primero en tomar la palabra después de la sanción fue el diputado de La Libertad Avanza Héctor Gay, quien celebró el consenso alcanzado y reconoció que el tratamiento del proyecto se extendió más de lo necesario debido a los tiempos legislativos y a distintas interpretaciones sobre su alcance.

Gay explicó que la normativa dejaba afuera a oficiales y suboficiales que, como consecuencia de las secuelas físicas y psicológicas de la guerra, solicitaron la baja o discontinuaron su carrera durante los primeros años posteriores al conflicto.

Según detalló, la modificación podría alcanzar a unos 400 bonaerenses, en su mayoría militares de baja graduación que abandonaron las fuerzas entre 1983 y 1985.

“La normativa los trató como combatientes de segunda por el mero hecho de haber sufrido traumas de guerra”, sostuvo el legislador. Para Gay, la nueva ley permite “ponerlos en un pie de igualdad” y constituye “un acto de reparación histórica”.

El reconocimiento de la UCR

El presidente del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, ratificó el voto positivo de su bancada y destacó el trabajo realizado para alcanzar un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas.

“Los veteranos de Malvinas son veteranos de Malvinas. Esta ley viene a poner orden y aportar justicia a una cuestión previsional”, afirmó.

Garciarena reconoció especialmente la participación de los veteranos de Mar del Plata, quienes concurrieron en reiteradas oportunidades a la Legislatura para explicar la situación y reclamar la modificación de la norma.

Sotelo reclamó combatir la “desmalvinización”

Por La Libertad Avanza, Nahuel Sotelo Larcher calificó la jornada como un día “sumamente importante” para los veteranos y para el pueblo argentino.

El legislador sostuvo que la causa Malvinas atraviesa a todos los espacios políticos y destacó que la iniciativa fue trabajada junto con representantes del peronismo, el radicalismo, el PRO y la Coalición Cívica.

Sotelo también llamó a enfrentar lo que definió como un “discurso desmalvinizador”, asociado a expresiones como “los chicos de la guerra” o “los soldaditos”.

“Cualquier palabra que digamos va a quedar corta frente a la valentía que demostraron. Estamos eternamente en deuda con todos ustedes”, expresó ante los veteranos que siguieron el debate desde los palcos.

El contrapunto de Tignanelli

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, agradeció el acompañamiento de las bancadas y destacó el trabajo del senador Santarelli, de la titular del IPS, Marina Moretti, y del asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.

El legislador reconoció que la solución “llega tarde”, pero remarcó que eso no la hace menos necesaria. Además, cuestionó las demoras administrativas y sostuvo que el tema podría haberse resuelto antes si hubiera existido decisión política.

En el cierre, Tignanelli cruzó a Sotelo al señalar que el compromiso con la soberanía nacional no puede limitarse al clima generado por el Mundial. “El peronismo está enfervorizado todos los días por la cuestión nacional. Somos fanáticos de nuestra Patria”, afirmó.

También cuestionó las expresiones elogiosas del presidente Javier Milei hacia la ex primera ministra británica Margaret Thatcher y sostuvo que “a la Patria y a las Malvinas se las defiende todos los días”. (Info MiBA). (14-07-26).