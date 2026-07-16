Un diputado de la UCR presentó un paquete de leyes para impulsar una transición energética renovable

El diputado del bloque UCR + Cambio Federal y actual vicepresidente de la Cámara baja bonaerense, Matías Civale, en las últimas horas presentó un paquete conjunto de cuatro proyectos de ley destinado a impulsar la “transición energética” mediante incentivos tributarios para quienes inviertan en movilidad sustentable, energías renovables y tratamiento de residuos sólidos urbanos.

La iniciativa del representante radical propone un cambio de enfoque en las políticas ambientales y productivas de la provincia de Buenos Aires a partir de una serie de beneficios fiscales para estimular inversiones privadas, generar empleo, incorporar innovación tecnológica y fortalecer el desarrollo sustentable.

“Tenemos que demostrar que es posible cuidar el ambiente sin frenar el desarrollo. La transición energética no debe verse como una carga para quienes producen, sino como una oportunidad para generar inversiones, empleo y mayor competitividad para la provincia de Buenos Aires”, sostuvo el referente de la Quinta sección electoral.

En rigor, el paquete legislativo contempla un Régimen de Promoción Tributaria para la incorporación de vehículos eléctricos e híbridos mediante una reducción progresiva del Impuesto Automotor. Asimismo, la propuesta también incluye beneficios en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para aquellos proyectos destinados a la generación de energías renovables.

Por otra parte, la iniciativa incorpora una serie de incentivos para las empresas dedicadas al tratamiento, reciclado y valorización energética de residuos sólidos urbanos, y completa el esquema impositivo con una adecuación del Código Fiscal bonaerense para hacer operativos los nuevos regímenes promocionales.

De acuerdo con el legislador tandilense, la batería de proyectos busca acompañar una “transformación” que ya avanza en numerosos países y provincias argentinas, a partir del potencial productivo bonaerense para atraer inversiones vinculadas con nuevas tecnologías y energías limpias.

“Queremos una Provincia que premie al que invierte, al que innova y al que apuesta por producir de manera más eficiente y sustentable. La política tributaria también puede ser una herramienta para promover el desarrollo y mejorar la calidad de vida de los bonaerenses”, afirmó el dirigente opositor.

Por último, Civale destacó que la iniciativa de su autoría también incorpora una “fuerte mirada municipal”, ya que propone reducir los costos del tratamiento integral de residuos sólidos urbanos, promover el reciclado y aliviar la carga económica que actualmente afrontan numerosos gobiernos locales, en medio del debate por la coparticipación y la potestad de los intendentes para definir el destino de los recursos. (16-07-26).