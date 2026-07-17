Docentes bonaerenses convocan a un nuevo paro para después de las vacaciones de invierno

Docentes bonaerenses nucleados en el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (SUTEBA) aprobó en las últimas horas un plan de lucha que incluirá un nuevo paro docente de 48 horas que tendrá impacto a nivel nacional.

Según detallaron desde el gremio que conduce María Laura Torre, los docentes bonaerenses convocaron a un paro para el próximo lunes 3 de agosto, el primer día hábil tras las vacaciones de invierno, así como a una nueva Marcha Federal Educativa.

La decisión fue tomada durante el plenario del gremio, en el que además se aprobaron los acuerdos vinculados a salarios y condiciones laborales alcanzados con el gobierno bonaerense la semana pasada.

En ese marco, los delegados de SUTEBA resolvieron avanzar con una serie de acciones en rechazo a las políticas educativas del gobierno de Javier Milei y en reclamó de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada y ratificada por el Congreso de la Nación.

El plan de lucha también contempla la convocatoria a un paro general en unidad con todas las centrales sindicales y desarrollar iniciativas contra la denominada Ley de Libertad Educativa, así como las reformas previsional y laboral de la administración mileísta.

Vale advertir que, el paro fue anunciado justo en medio de otra medida de fuerza que llevó adelante el SUTEBA Multicolor, enfrentado a la conducción central de los docentes bonaerenses, que complicó el dictado de clases este martes en La Plata, Berisso y Ensenada.

En rigor, desde el gremio rechazaron el ofrecimiento de recomposición de 7% a cobrar en dos tramos por la administración kicillofista, diferenciándose de la postura del Frente de Unidad que aceptó la propuesta salarial.

Además, la Multicolor reclamó un salario equivalente al valor de la canasta familiar por cargo, el fin de los descuentos aplicados por participar en medidas de fuerza y un incremento del presupuesto educativo destinado a becas, infraestructura escolar, así como al Servicio Alimentario Escolar.

Cómo quedan los salarios con el 7% de aumento ofrecido por Kicillof

*Preceptor con 10 años de antigüedad: julio $855.757– agosto $ 885.901

*Maestro de Grado con 10 años de antigüedad: julio $990.793 – agosto $1.018.575

*Profesor/a Hora Cátedra Nivel Medio con 10 años de antigüedad: julio $1.348.905 – agosto $1.380.137

*Maestro de Grado+5ta Hora con 10 años de antigüedad: julio $1.236.347 – agosto $ 1.268.805

*Maestro de Grado Jornada Completa con 10 años de antigüedad: julio $1.982.586 – agosto $2.037.149 (17-07-26).