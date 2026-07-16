Chalde entregó una nueva vivienda del programa FOMUVI en Oriente

Por Gustavo Blázquez / Prensa MCD

Un acto cargado de emoción se llevó a cabo este jueves 16 de julio en Oriente, donde el intendente Juan Chalde encabezó la entrega de una nueva vivienda construida a través del programa FOMUVI, en la modalidad Vivienda en lote propio. La beneficiaria fue Sabrina Gabotto.

Acompañaron al jefe comunal el delegado municipal de Oriente, Patricio Bertone; el director de Obras Públicas, Leandro Unger; la directora de Asuntos Legales, Micaela De Battista; la diputada provincial Priscila Minnaard; además de familiares y amigos de la adjudicataria.

Durante el acto, Chalde destacó la importancia de cada entrega de viviendas. “Este momento es como concretar un sueño, para ustedes, Sabrina y Marcos, y también para nosotros. Cada vez que logramos entregar una vivienda cumplimos uno de los objetivos que nos propusimos cuando asumimos la responsabilidad de gobernar el municipio. Sabemos que la necesidad habitacional existe y es mucha. Además, este programa genera trabajo local y contribuye al crecimiento urbano de la localidad”, expresó.

El intendente recordó el inicio del proyecto con la firma de la escritura en La Plata y celebró que hoy la vivienda sea una realidad. También agradeció a todas las personas que participaron en la ejecución del programa y les deseó a los beneficiarios que disfruten de esta nueva etapa.

Por su parte, Sabrina Gabotto agradeció al municipio por la oportunidad brindada. “Es una gran posibilidad para los jóvenes y para quienes están comenzando. Nos da un impulso para seguir adelante y me alegra que, a través de este programa, se sigan cumpliendo sueños de tener la casa propia”, afirmó.

Como cierre del acto, el intendente hizo entrega de las llaves de la vivienda a los propietarios, en medio de un aplauso de los presentes. Posteriormente, la directora de Asuntos Legales formalizó la adjudicación mediante la firma de la documentación correspondiente. (16-07-26).