A partir de una iniciativa en redes, vuelve el trueque a Coronel Pringles

En tiempos en que la economía aprieta, la creatividad y la solidaridad comunitaria vuelven a convertirse en herramientas fundamentales para salir adelante. En las últimas horas, una publicación en redes sociales reavivó una práctica tan antigua como efectiva que vuelve a ganar espacio en Coronel Pringles: el trueque.

La impulsora de la iniciativa es Miriam Catalina Díaz, conocida en Facebook como Miri Día. Oriunda de Pontaut y radicada desde hace algunos años en nuestra ciudad, Miriam vio una propuesta similar en otra localidad y decidió replicarla para los pringlenses a través de su perfil en la red social.

“Todos tenemos algo en casa que no usamos y que a otro vecino le puede servir. La idea es volver al trueque. Incluso, si alguien necesita algo, quiere comprarlo y no tiene un objeto para ofrecer a cambio, también se puede coordinar”, explicó Miriam sobre el espíritu de la propuesta.

¿Cómo funciona la dinámica?

El mecanismo es simple y directo. Los vecinos interesados ingresan a la publicación realizada por Miriam en su muro de Facebook y comentan qué elemento tienen disponible —ropa, herramientas, calzado u otros objetos— y qué les gustaría recibir a cambio. Si otro pringlense está interesado, ambos se ponen en contacto y coordinan el intercambio. En aquellos casos en que no exista una equivalencia entre los objetos, también está abierta la posibilidad de acordar una diferencia económica.

La iniciativa tuvo una repercusión inmediata entre los vecinos. “Me llegaron muchísimas solicitudes de amistad por este tema en las últimas horas, pero quiero aclarar que yo solo facilito el espacio a través de la publicación en mi muro. No intervengo en los intercambios ni en las transacciones. En ese posteo todos son libres de ofrecer y pedir”, concluyó Miriam.

La propuesta busca fomentar el intercambio entre vecinos, dar una segunda vida a objetos que ya no se utilizan y ofrecer una alternativa solidaria en un contexto económico que lleva a muchas familias a buscar nuevas formas de acceder a bienes y servicios.

Fuente: El Orden (15-07-26).