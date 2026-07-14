Un vecino de Saldungaray falleció al ser impactado por una rama de gran porte durante una tarea de tala

Un trágico accidente laboral se registró este lunes al mediodía en un establecimiento rural ubicado sobre el acceso a la cantera, en la zona de Sauce Grande.

De acuerdo con la información suministrada por el Comando de Prevención Rural de Tornquist, al arribar al lugar el personal policial constató el fallecimiento de un vecino de la localidad de Saldungaray.

Según las primeras actuaciones, el hombre se encontraba realizando tareas de corte de árboles con una motosierra para la recolección de leña cuando, por causas que son materia de investigación, se desprendió una rama de gran porte que lo impactó de lleno, provocándole lesiones de extrema gravedad.

La víctima fue encontrada por un camionero que circulaba por el sector, quien intentó asistirla y dio aviso de inmediato a los servicios de emergencia. Minutos después arribó una ambulancia y el personal médico constató su fallecimiento en el lugar.

En el operativo intervinieron efectivos del Comando de Prevención Rural de Tornquist, por razones de jurisdicción, con la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Saldungaray. El área fue preservada para permitir el trabajo de los peritos y el desarrollo de las actuaciones judiciales.

La investigación quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Tornquist, que trabaja para determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo este lamentable accidente.

Fuente: Arnaldo Botto / FM Reflejos. (14-07-26).