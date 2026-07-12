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Preocupante situación financiera en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Marisol

La compleja situación económica es atribuida a la falta de pago del subsidio nacional, una demora que ya se extiende desde hace un año.

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FOTO LU 24

El cuartel de Bomberos Voluntarios del balneario Marisol atraviesa una compleja situación económica debido a la falta de pago del subsidio nacional, una demora que ya se extiende desde hace un año.

Elsa Gobea, presidenta de la institución desde hace cinco años, advirtió por LU 24 que la operatividad del cuartel se encuentra al límite y que actualmente subsisten “en la línea de lo justo” gracias al apoyo del municipio de Coronel Dorrego y a la solidaridad de una comunidad que cuenta con apenas 200 residentes permanentes. Esta realidad dificulta enormemente la recaudación de fondos propios mediante eventos o rifas fuera de la temporada de verano.

La falta de estos recursos nacionales impacta de lleno en el sostenimiento básico de la institución, ya que constituyen su principal fuente de ingresos y permitían sostener su crecimiento, además de renovar las unidades. Si bien el subsidio provincial fue percibido con un importante incremento, su monto está vinculado a la baja densidad poblacional del distrito, por lo que resulta insuficiente para afrontar los elevados costos fijos.

Actualmente, la institución debe hacer frente a gastos mensuales de aproximadamente 550.000 pesos en concepto de seguros obligatorios para el personal y las autobombas. A ello se suma la compra de gasoil, que supera los 700.000 pesos mensuales, además del elevado costo de la indumentaria especial y de las eventuales reparaciones mecánicas.

Aunque los montos correspondientes al presente año fueron determinados en enero, la asistencia nacional aún no se ha hecho efectiva. Ante la falta de respuestas oficiales, la Federación de Bomberos Voluntarios de la región continúa realizando gestiones y reclamos administrativos para intentar destrabar el envío de los fondos.

Mientras tanto, para evitar que las unidades queden sin combustible o sin la cobertura legal correspondiente, la comisión directiva y numerosos vecinos realizan aportes de sus propios bolsillos con el objetivo de garantizar un servicio esencial que, por su naturaleza de emergencia, no puede dejar de responder a la comunidad. (12-07-26).

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