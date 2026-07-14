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Por la final del Mundial este domingo no habrá fútbol en la Liga local

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Aunque por el momento no fue confirmado oficialmente, la Liga Dorreguense suspendió la fecha de mayores del próximo fin de semana debido a la final del Mundial.

Así lo informó esta noche el portal Bola 8.

“Los clubes, votación mediante, descartaron jugar más temprano y decidieron no competir ya que la coincidencia de horarios afectaría las recaudaciones, juegue o no Argentina”, destacó el medio de Severo Molina.

En cuanto a las categorías menores, B8 aclaró que “su actividad dependerá del resultado de la selección contra Inglaterra: si Argentina pierde, jugará por el tercer puesto el sábado a las 18 ante Francia y podrían suspenderse los partidos; si gana, los chicos jugarían normalmente…”. (14-07-26).

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