Por la final del Mundial este domingo no habrá fútbol en la Liga local

Aunque por el momento no fue confirmado oficialmente, la Liga Dorreguense suspendió la fecha de mayores del próximo fin de semana debido a la final del Mundial.

Así lo informó esta noche el portal Bola 8.

“Los clubes, votación mediante, descartaron jugar más temprano y decidieron no competir ya que la coincidencia de horarios afectaría las recaudaciones, juegue o no Argentina”, destacó el medio de Severo Molina.

En cuanto a las categorías menores, B8 aclaró que “su actividad dependerá del resultado de la selección contra Inglaterra: si Argentina pierde, jugará por el tercer puesto el sábado a las 18 ante Francia y podrían suspenderse los partidos; si gana, los chicos jugarían normalmente…”. (14-07-26).