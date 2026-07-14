El Perdido: organizan una movilización pacífica y una campaña de firmas para impedir el despido de una enfermera

Un grupo de vecinos de El Perdido convocó a una movilización para este jueves 16, a las 12:30, frente a la delegación local, con el objetivo de expresar su rechazo al despido de la enfermera Lucrecia Morales.

Según manifestaron los organizadores, la convocatoria será una movilización “tranquila” para hacer escuchar el reclamo, ya que sostienen que Morales pierde su puesto de trabajo “sin ninguna comprobación” de los motivos que, según les informaron, fundamentan la decisión.

Además, señalaron que una gran cantidad de vecinos está conforme con la labor profesional y humana de la enfermera.

En forma paralela, también impulsan una campaña de recolección de firmas con el propósito de impedir el despido. (14-07-26).