Este viernes se realizará una capacitación en RCP y Primeros Auxilios para profesores de Educación Física y preparadores físicos

Mañana viernes 17 de julio se realizará una jornada gratuita de capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar destinada a profesores de educación física, entrenadores, personal trainning, y todas las personas que tiene grupos de personas a cargo de su entrenamiento.

La actividad comenzará a las 18 horas y tendrá lugar en el SUM del Polideportivo Municipal. Estará dirigida a profesores de Educación Física, preparadores físicos, entrenadores y demás integrantes de los clubes del partido de Coronel Dorrego.

Durante el encuentro se brindarán conocimientos y herramientas prácticas para reconocer una situación de emergencia, responder de manera adecuada ante un accidente y aplicar las primeras maniobras de asistencia hasta la llegada del personal sanitario.

La capacitación estará a cargo de Mariel Larsen, Marcela Mc Allister y Daniela Lissarrague, profesionales que abordarán las principales pautas de actuación y responderán las consultas de los participantes.

La propuesta, organizada por la Dirección de Salud, no es arancelada y se entregarán certificados de asistencia a quienes participen.

Las personas interesadas deberán inscribirse previamente mediante el siguiente formulario:

https://forms.gle/3MXJuRfcfUeKGCrX9. (16-07-26).