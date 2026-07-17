El Natatorio Municipal «Hermanos Sugden» de Monte Hermoso reabrió sus puertas tras su remodelación integral

El Natatorio Municipal «Hermanos Sugden» de Monte Hermoso volvió a abrir oficialmente sus puertas tras una profunda remodelación integral que demandó una inversión de 200 millones de pesos y cuatro meses de trabajo. Desde este lunes, la pileta semiolímpica retomó sus actividades con instalaciones completamente renovadas y un sistema de climatización modernizado.

La puesta en valor incluyó el reemplazo total del revestimiento de la pileta, tareas de impermeabilización y pintura integral, el recambio de la cubierta de policarbonato y la renovación completa de la sala de máquinas. Allí se incorporaron nuevas bombas, calderas y filtros que mejoran significativamente la calidad del agua y la eficiencia del sistema de climatización.

La respuesta de la comunidad fue inmediata: más de 450 personas se inscribieron para participar de las distintas propuestas que ofrece el natatorio en esta primera semana de funcionamiento.

Las actividades se desarrollan de lunes a viernes, de 7.30 a 22, e incluyen clases de natación para adultos, gimnasia acuática, fitness grupal, actividades terapéuticas, entrenamiento funcional y la Escuela Formativa Infantil, entre otras opciones.

Durante la reapertura, la secretaria de Deportes, Nerina Dhers, destacó que «en Monte Hermoso es permanente el trabajo y apoyo al deporte, pero también al mantenimiento de infraestructura de calidad que nos transforma en un polo deportivo único en la región».

Además, remarcó que la inversión beneficia «no solo al bienestar de los montehermoseños que practican actividades acuáticas, sino también al atractivo turístico deportivo que significa contar con instalaciones de este nivel».

Un nombre con historia

La reapertura también pone nuevamente en valor el legado de los hermanos Roberto y Jorge «Corchito» Sugden, pioneros de la natación en Monte Hermoso y referentes que dieron nombre al natatorio desde su inauguración en 2014.

Llegados a la ciudad en 1958, los hermanos comenzaron enseñando a nadar a los chicos del pueblo en una pequeña pileta construida detrás del restaurante El Galeón, hoy Cervecería Alemana. Jorge, además, fue maestro de guardavidas y jefe de los bañeros durante años, mientras que sus hazañas deportivas trascendieron las fronteras del país, con récords de resistencia y la histórica travesía de 400 kilómetros entre Rosario y Buenos Aires nadando por el río Paraná.

Con el edificio completamente renovado y nuevamente en funcionamiento, el Natatorio Municipal «Hermanos Sugden» inicia una nueva etapa sin perder de vista el legado de quienes sembraron la pasión por la natación en Monte Hermoso y dejaron una marca imborrable en la historia deportiva de la vecina ciudad. (Fuente y foto Noticias Monte Hermoso). (17-06-26).