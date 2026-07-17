Un matrimonio falleció tras impactar contra un camión cerca de Tres Arroyos

Un matrimonio perdió la vida esta mañana en un accidente ocurrido en el kilómetro 30 de la Ruta 228, en cercanías de Tres Arroyos.

Por motivos que se tratan de establecer, sobre las 7, un Renault Clio, ocupado por un matrimonio mayor, impactó contra un acoplado que iba en su mismo sentido (de la rotonda de El Pescado a la planta urbana).

Fuentes policiales informaron que Omar Teófilo Scoles y Maria Calvete, los ocupantes del Clio, fallecieron en el acto.

La familia, nacida en Necochea, residía en un campo ubicado en la zona de San Francisco de Bellocq.

El camionero logró detenerse a unos 800 metros del lugar del accidente. El test de alcoholemia dio negativo y se le realizará el peritaje al rodado mayor.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, una ambulancia del hospital tresarroyense, policía y Patrulla Urbana. (Fuente y foto: LU24). (17-07-26).