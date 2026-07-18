La fecha y el lugar

Nota de Diego Valeriano en Panamá Revista

Entre tantas cosas que desbloquea esta Selección, una es la relación, hasta ahora esquiva, con Los Redondos. Nunca hubo un link, un matcheo, una astilla, una canción, un gol que los uniera. Que nos uniera. Y no digo que no hubiera jugadores ricoteros o que Skay no mirara los partidos. Por ahí hubo algo suelto. Pero nunca, de manera directa, un vínculo. Hay algo ricotero en los maradonianos y medio maradoniano en los ricoteros; a veces somos los mismos, a veces peor. Pero eso no se trasladaba a la Selección.

No hay duda de que la canción más linda del mundo es “Encuentro con un ángel sonso amateur”. No hay duda de que Messi es el jugador más lindo del mundo. Ni de que ese matcheo entre el Indio, la canción y Messi es el más lindo del mundo. A partir de la despedida del Indio, a partir de los últimos partidos de Messi, a partir de esa canción, algo se nos transformó para siempre.

La despedida del Indio, como la planeó, como la vivimos, como nos abrazamos. La despedida de Messi, como la planea, como la vivimos, como nos abrazamos. Nunca nuestros intereses fueron saludables. La despedida del Indio en Domínico, el 2 a 1 a Inglaterra. Dos acontecimientos históricos que van a quedar para siempre en nuestra memoria, separados apenas por unos pocos días. Demasiado pocos.

No hay duda de que la canción más linda del mundo es “Encuentro con un ángel sonso amateur”. No hay duda de que Messi es el jugador más lindo del mundo

Después de la victoria contra Inglaterra, medio que ya está. ¿De dónde saco fuerzas para la final? ¿Los jugadores estarán como yo? Él ya no puede cumplir hazañas que prometió. El 2 a 1 fue por todos, por el pueblo, por los pibes de Malvinas. Con un comienzo heroico, con un cierre épico. ¿Queríamos compromiso? Armaron un quilombo bárbaro.

¿Y la final? Ya cumplió con todos. Ya tachó todas las deudas, reales y ficticias. Ya está. Ahora es poesía. Que es lo que más nos gusta en el mundo. Ni heroísmo, ni patriotismo, ni deudas. Ahora es para él. Para que tenga la final más poética del mundo. Esta tiene que ser la motivación de un país entero. Que se funda con la canción del Indio. Ya sabe la fecha y el lugar. Y va a ir cantando. (18-07-26).