Tras la victoria de la Argentina frente a Inglaterra, las búsquedas sobre las Islas Malvinas en Google registraron un aumento histórico a nivel global

El miércoles pasado, la selección argentina se impuso por 2-1 ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. En medio de la euforia de los festejos, los jugadores vieron una bandera enrollada que había caído desde la tribuna. Al abrirla observaron el mensaje directo y representativo que estaba escrito: “Las Malvinas son argentinas”. La repercusión en redes sociales y medios, tanto ingleses como locales, fue inmediata. La situación llegó a tal punto que, a nivel global y en Reino Unido, las búsquedas sobre las islas crecieron hasta alcanzar números históricos.

A escala global, el interés por las Islas Malvinas registró un incremento del 2.400% en la última semana, según los datos de Google Trends, el mayor salto en la atención digital de los últimos años

Las consultas más populares a nivel internacional incluyeron términos como “malvinas”, “las malvinas”, “falkland”, “falklands” y “argentina”. La búsqueda “las malvinas son” aumentó un 250%, mientras que “argentina malvinas” subió un 20%. En contraste, búsquedas históricamente frecuentes como “falkland islands” y “falklands war” tuvieron ligeros descensos.

La coincidencia temporal apunta directamente al partido entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, un cruce que reactivó en los usuarios británicos la curiosidad por uno de los conflictos históricos y geopolíticos más sensibles entre ambos países. Si bien Google Trends no identifica las causas de cada pico, la magnitud del salto y el momento en que se produjo permiten establecer esa asociación con solidez.

Entre las nuevas consultas en ascenso a nivel mundial sobresalen “pancarta malvinas”, “argentina pancarta malvinas”, “argentina falklands banner” y “las malvinas son argentinas o inglesas meaning”, varias de las cuales presentan aumentos puntuales que en algunos casos superan el 500%. Frases como “qué son las malvinas para los argentinos” y “qué son las malvinas argentinas” también figuran entre los principales crecimientos registrados por la plataforma.

El análisis temporal global muestra que el interés por las Islas Malvinas se mantuvo estable durante el último año, con un crecimiento del 70% respecto al año anterior. El salto de la última semana, sin embargo, supera cualquier otro registro desde 2004, según la serie histórica de Google Trends, y no encuentra precedentes en magnitud dentro de los datos disponibles.

Las consultas que comenzaron a realizar a nivel global por las Islas Malvinas

Los episodios de repunte anteriores solían coincidir con fechas clave o eventos vinculados a la disputa entre Argentina y el Reino Unido, pero ninguno alcanzó la escala del actual.

El interés de búsqueda por las Islas Malvinas también generó números récord en Inglaterra: alcanzó el valor máximo que registra Google Trends en los primeros días de julio, con un aumento del 1.700% respecto de la semana anterior y un “aumento puntual” superior al 5.000% en comparación con el mismo período del año pasado. El mayor volumen de consultas se concentró un jueves, para luego descender de forma gradual en los días siguientes, aunque sin regresar a los niveles habituales.

El comportamiento de las búsquedas en Inglaterra durante el último año lo confirma: el interés por “Islas Malvinas (Falkland Islands)” se mantuvo en niveles muy bajos y estables prácticamente todo el período, con apenas un repunte moderado en abril.

El salto de los primeros días de julio no tiene antecedentes en la serie histórica de la plataforma para ese mercado. Y si se amplía la mirada a casi dos décadas de datos, el patrón se repite: oscilaciones menores, algunos picos puntuales vinculados a hechos de actualidad, y un registro final que supera a todos los anteriores por un margen extraordinario.

Las consultas asociadas al pico en Inglaterra revelan qué fue lo que despertó la curiosidad de los usuarios. Entre las búsquedas con mayor crecimiento aparecen expresiones como “argentina banner”, “argentina falklands banner”, “argentina uk warship falklands dispute”, “what does las malvinas son argentinas mean”, “why do argentina claim the falklands” y “las malvinas son argentinas o inglesas translation”.

El listado muestra que, además del interés por el conflicto histórico en sí, una parte relevante de los usuarios buscó comprender el significado de consignas y mensajes vinculados a la reivindicación argentina sobre las islas que cobraron visibilidad durante el encuentro, lo que volvió a instalar el tema en la conversación pública del Reino Unido. (Infobae). (18-07-26).