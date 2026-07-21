La Escuela Técnica de Monte Hermoso avanza con un proyecto de energía solar para abastecer su biblioteca

La Escuela de Educación Técnica de Monte Hermoso dio inicio a un nuevo proyecto vinculado con las energías renovables, desarrollado en el marco de las Prácticas Profesionalizantes que realizan los estudiantes de 7° año de la Tecnicatura en Energías Renovables.

Acompañados por el profesor Fernando Escobar, los alumnos comenzaron esta semana el montaje de paneles solares y la instalación del sistema eléctrico destinado a abastecer con energía limpia a la biblioteca de la institución. Según se informó, el proyecto también contempla una futura expansión para incorporar el suministro a la planta baja del edificio.

Desde la institución destacaron el compromiso y el trabajo de los estudiantes y docentes, remarcando que la iniciativa no solo permite aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación, sino que también genera una mejora concreta para la escuela mediante el uso de energías renovables.

Asimismo, la Escuela Técnica expresó su agradecimiento a la Cooperativa Eléctrica de Monte Hermoso por la donación de la indumentaria de trabajo utilizada durante las tareas, un aporte que contribuye a garantizar la seguridad de los alumnos mientras desarrollan sus prácticas. (Fuente y foto Noticias Monte Hermoso). (21-07-26).