Nuestro distrito apuesta al turismo de cercanía con una amplia agenda para las vacaciones de invierno

El distrito de Coronel Dorrego aprovecha sus recursos naturales para posicionarse como un destino ideal de turismo de cercanía durante el receso invernal, combinando propuestas culturales, deportivas y de contacto con la naturaleza.

En declaraciones a La Voz del Pueblo, la coordinadora del área municipal de Turismo, licenciada Luciana Álvarez, brindó detalles sobre la planificación diseñada para que tanto residentes como visitantes disfruten de las dos semanas de vacaciones de invierno.

“En estas vacaciones de invierno hay una gran diversidad de actividades recreativas y de entretenimiento para disfrutar en familia en todo el distrito”, destacó Álvarez. En ese sentido, subrayó que la oferta no se limita a la ciudad cabecera, sino que también llega a las distintas localidades con obras de teatro infantil, juegos inflables, circo, cine y propuestas deportivas.

Actividades en todo el distrito

La agenda de la primera semana de vacaciones incluye espectáculos y actividades en distintos puntos del distrito.

El lunes 20 de julio, la programación comenzará en la ciudad cabecera con actividades organizadas por las áreas de Deportes y Cultura en la Plaza 9 de Julio, de 14 a 16.

El martes 21 habrá cine en La Casona de El Perdido, desde las 14; actividades recreativas en el Club Oriente, entre las 14 y las 16; el taller “Naturalandia” en la Subdelegación de Marisol, a las 15; y el espectáculo “La Máquina de la Risa”, en Irene, a las 16.

El miércoles 22, por la mañana, Marisol ofrecerá el taller para adultos “Con Aires de Tomillo”, mientras que “La Máquina de la Risa” llegará a la Escuela Nº 2 de Aparicio. Ambas actividades comenzarán a las 9.30. Por la tarde, el espectáculo se presentará en el Club Progreso de El Perdido, de 14 a 16.

El jueves 23 las actividades regresarán a las plazas con una jornada recreativa en la Plaza Islas Malvinas de Coronel Dorrego, de 14 a 16. Además, habrá funciones de cine en el Museo Estación Faro, a las 14, y en el Centro Cultural de Oriente, a las 17.

La programación continuará el viernes 24 con cine en la Escuela de San Román, desde las 14, y en el Centro Cultural de Coronel Dorrego, a las 16.

Marisol, uno de los principales atractivos

Uno de los ejes de la propuesta turística es el Balneario Marisol, que durante el receso contará con actividades específicas organizadas en la Subdelegación.

“Desde el área de Turismo municipal invitamos, como siempre, a visitar el balneario”, expresó Álvarez.

Entre las actividades destacadas se encuentra el “Trekking Fotográfico”, previsto para el sábado 25 de julio a las 14. La propuesta, libre y gratuita, partirá desde la Oficina de Turismo —ubicada en la intersección de Tucumán, San Luis y Rosario— para recorrer distintos puntos panorámicos del balneario.

Los participantes podrán sumarse con cámaras fotográficas o simplemente con sus teléfonos celulares para registrar los paisajes del lugar.

El cierre de la semana será el domingo 26, con la presentación del Circo Golondrina en la Subdelegación de Marisol, a partir de las 14.

Naturaleza y turismo rural

Más allá de las actividades programadas, Álvarez recordó que el distrito cuenta con atractivos naturales de acceso libre y gratuito, como las cascadas y los parajes del río Quequén Salado.

Asimismo, destacó el crecimiento del agroturismo. “También se ofrecen propuestas recreativas y turísticas en establecimientos rurales y fincas de olivos para disfrutar de la naturaleza, la vida campestre y la gastronomía”, señaló.

Consultas y reservas

Al ser consultada sobre el movimiento turístico esperado para estas vacaciones de invierno, la funcionaria explicó que la mayor afluencia en Marisol suele estar vinculada a propietarios de segundas residencias y a quienes realizan escapadas de fin de semana.

En cuanto a las reservas, indicó que el panorama es, por el momento, moderado. “Hasta ahora, las consultas por alojamientos son moderadas”, afirmó.

Quienes deseen obtener información sobre hospedajes o planificar su estadía pueden comunicarse con el área de Turismo a través de WhatsApp al 2921 40-1222. (20-07-26).