Dos procedimientos policiales realizados en Monte Hermoso derivaron en una aprehensión por drogas y una detención por una causa judicial

La Policía Comunal de Monte Hermoso informó sobre dos procedimientos realizados durante la última semana en distintos sectores de la ciudad, que derivaron en la aprehensión de un joven por una presunta infracción a la Ley de Drogas y en la detención de una persona en el marco de una investigación judicial.

El primero de los operativos se realizó el martes 15 de julio en una vivienda ubicada en Río Gallegos al 600. En el lugar, efectivos de la Estación de Policía de Seguridad Comunal aprehendieron a un joven por una presunta infracción a la Ley 23.737, luego de secuestrar un envoltorio con 4,1 gramos de marihuana. La sustancia arrojó resultado positivo en la prueba de orientación realizada por el personal policial.

Las actuaciones fueron remitidas a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 19 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

Por otra parte, el viernes 17 de julio se llevó a cabo un procedimiento en San Lorenzo al 200, donde fue detenida una persona en cumplimiento de una orden judicial.

Según informó la fuerza de seguridad, la medida fue dispuesta por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, en el marco de una causa por un presunto delito contra la integridad sexual, correspondiente a un hecho que se investiga desde 2017.

La información fue difundida este lunes por la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Monte Hermoso. (Fuente y foto Noticias Monte Hermoso). (20-07-26).