En los últimos dos años cerraron 340 panaderías en la provincia de Buenos Aires

El secretario general de la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires, Raúl Santoandré, sostuvo que el principal problema del sector es la proliferación de establecimientos clandestinos. Además, reconoció una baja en el consumo de algunos productos, aunque afirmó que las panaderías buscan adaptarse a los cambios en los hábitos de compra.

Según explicó, la entidad estima que en la provincia había unas 17.000 panaderías y que en los últimos dos años cerró alrededor del 2% de esos comercios. “Estaríamos hablando de unas 340 panaderías en lo que va de dos años más o menos a la fecha”, estimó.

Sin embargo, aclaró que esos cierres no siempre significan el fin de la actividad: “Hay muchas panaderías que bajan la persiana, pero siguen elaborando, y se vuelven clandestinas y venden a puertas cerradas”.

Para Santoandré, esa situación representa el mayor perjuicio para los establecimientos que trabajan de manera formal: “Eso es el enorme flagelo que tenemos con aquellas panaderías legalmente constituidas”

Consultado sobre las dificultades que atraviesa el sector, reconoció el impacto del contexto económico, aunque insistió en que la clandestinidad constituye el problema central. “No puede negar la realidad de que el poder adquisitivo no es el mejor”, señaló, y agregó: “Las dos cosas, pero el tema acá fundamental es la clandestinidad que tenemos”.

También indicó que, mientras algunos negocios cierran, otros abren con propuestas diferentes. “Hoy está muy de moda el tema de la harina integral” y destacó el crecimiento de productos elaborados con masa madre, cereales y semillas, en línea con los cambios en las preferencias de los consumidores.

Respecto del nivel de ventas, afirmó que el mayor retroceso se observa en la pastelería y la confitería. “Sí tenemos baja, te vuelvo a repetir, hay bajas de ventas, que inclusive donde más se nota es en el rubro pastelería. El rubro confitería, y todo lo que es esa variante está en decadencia total, sumado también al tema de las facturas”.

En ese contexto, explicó que las panaderías intentan sostener a su clientela mediante una oferta más amplia y productos recién horneados durante toda la jornada. “Siempre está reconvirtiéndose, tratando de sacar productos calientes durante todo el día para atraer al cliente”.

Además, remarcó que las nuevas generaciones presentan hábitos de consumo distintos. “La gente joven quizás no tiene el hábito de consumir el pan en la mesa todos los días. La gente más joven trata de ir por otras variantes”, aseguró.

Sobre la evolución reciente de las ventas, señaló que algunos acontecimientos contribuyeron a mejorar el movimiento comercial. “Estos días que estamos viviendo el Mundial, gracias a Dios se está consumiendo más facturas, sándwiches, se reactiva”, mencionó. También sostuvo que el Día del Padre generó un repunte, aunque indicó que durante la semana el nivel de ventas vuelve a descender.

Por otra parte, sostuvo que el pan conserva un rol importante en muchas familias. “Para muchas familias es el accesorio donde no pueden tener otra comida, tienen algún ingrediente y pan, y es lo que pasan durante el día”, dijo. En ese sentido, aclaró: “El pan es el sustituto para muchas familias de muchos alimentos”.

En relación con los costos de producción, aseguró que el precio de la harina permanece estable dentro de valores elevados, aunque manifestó su preocupación por el incremento de otras materias primas. “Tenemos las materias grasas, donde nos aumentaron casi un 100 por 100. Y eso es justamente lo que uno no entiende, por qué aumenta de esa manera”, dijo.

También señaló que algunos proveedores ofrecen bonificaciones para estimular las ventas. “Te hacen combos de compra y te dicen: ‘Te vendo diez cajas y te bonifico dos’, entonces la relación costo desciende”, añadió.

Finalmente, sostuvo que la posibilidad de trasladar esos costos al precio final es limitada. “El panadero sabe que en su elaboración no puede aumentar el precio muchas veces, entonces ahí es donde tenemos el problema”, admitió. (Fuente Radio Provincia). (Fuente Radio Provincia). (20-07-26).