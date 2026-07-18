Piden respuestas al gobierno de Chalde sobre el sistema de reciclado y la situación de la planta ubicada en la depuradora: “Es vergonzoso que en el 2026 tengamos personas trabajando sin un baño”

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una minuta de comunicación impulsada por el bloque de La Libertad Avanza, mediante la cual solicita al Departamento Ejecutivo Municipal información sobre el funcionamiento actual del sistema de recuperación y reciclado de residuos sólidos urbanos en el distrito.

La presidenta del bloque libertario, Rosana Cabarcos, explicó que el pedido surge a partir de inquietudes planteadas por vecinos y de la necesidad de conocer el alcance, la eficiencia y los resultados de las políticas ambientales que desarrolla el municipio.

El pedido contempla distintos puntos relacionados con la gestión de residuos reciclables. Entre ellos, se solicita informar cómo funciona actualmente el sistema de recolección diferenciada, cuál es el circuito que siguen los materiales recuperados desde la recolección hasta su disposición final y cuál es la modalidad de trabajo que mantiene el municipio con la cooperativa PLA.SE.RES.

Además, requirió detalles sobre las tareas que desarrolla la cooperativa, las responsabilidades de cada parte y las medidas de seguridad e higiene destinadas al personal que trabaja en el sistema.

La minuta también solicita información sobre los materiales reciclables que se recuperan y comercializan, las cantidades expresadas en toneladas, y los beneficios económicos, ambientales y operativos que obtiene el municipio a partir del sistema implementado.

Otro de los puntos incluidos en el pedido está relacionado con la existencia de convenios vigentes con empresas u otras instituciones vinculadas al reciclado, reutilización o valorización de materiales recuperados. En caso de existir acuerdos, se pidió remitir copias e informar objetivos, estado de ejecución y resultados obtenidos. Si no hubiera convenios actuales, se solicitó conocer cuál fue el último celebrado, su objeto, plazo de vigencia y acciones desarrolladas.

Cabarcos señaló que el pedido también responde a consultas vinculadas con la situación de la antigua planta de reciclaje ubicada en la planta depuradora. En ese sentido, expresó preocupación por el estado del lugar y por el manejo de los residuos allí acumulados.

Mencionó que en ese predio funciona un centro de almacenamiento transitorio de glifosato y señaló que, según las imágenes presentadas, existen bidones que se encuentran ordenados y otros que permanecen esparcidos. También indicó que algunos productores manifestaron inquietudes al concurrir al lugar para dejar envases.

“Queremos saber qué políticas ambientales se están llevando a cabo y qué están teniendo en cuenta desde el área de medio ambiente y servicios para que esté más ordenado”, expresó Cabarcos.

Acompañamiento de los bloques y cuestionamientos sobre las condiciones laborales

Desde el bloque de concejales de Fuerza Patria acompañaron la propuesta y destacaron la importancia del pedido de información. Mercedes Gagna manifestó que coincidían con todos los artículos de la minuta y recordó que en oportunidades anteriores también habían realizado consultas sobre la planta PLA.SE.RES.

Gagna hizo especial referencia al punto vinculado con la seguridad e higiene del personal. En ese marco, cuestionó las condiciones laborales y señaló que aún se encuentra pendiente la construcción de un baño para los trabajadores.

“Es vergonzoso que en el 2026 tengamos personas trabajando sin un baño”, expresó durante su intervención.

Por su parte, el presidente del bloque radical, Casiano Gutiérrez indicó que su bloque acompañaría la minuta, en línea con pedidos anteriores y con la intención de que el Departamento Ejecutivo brinde las respuestas correspondientes.

El pedido incluye campañas ambientales y el destino de los materiales recuperados

Entre los puntos solicitados también se encuentra información sobre las campañas de concientización y educación ambiental que se encuentran en ejecución para promover la separación de residuos en origen y el reciclado.

Asimismo, el Concejo pidió conocer qué función cumple actualmente la antigua planta de reciclaje ubicada en la planta depuradora y cuál es el plan previsto para el manejo de los residuos que permanecen en el lugar. (18-0-7-26).