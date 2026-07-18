El cine de Monte Hermoso ofrece cuatro nuevas propuestas para el inicio de las vacaciones de invierno

Cine Monte de Monte Hermoso dio a conocer la programación prevista para este fin de semana y los primeros días de la próxima semana, con una cartelera pensada para públicos de todas las edades en el marco de las vacaciones de invierno.

La programación será la siguiente:

Sábado 18

15: Minions & Monstruos (castellano)

17: Toy Story 5 (castellano)

19: Moana Live Action (castellano)

21.15: La Odisea (subtitulada)

Lunes 20

15: Minions & Monstruos (castellano)

17: Toy Story 5 (castellano)

19: Moana Live Action (castellano)

21.15: La Odisea (subtitulada)

Martes 21

15: Minions & Monstruos (castellano)

17: Toy Story 5 (castellano)

19: Moana Live Action (castellano)

21.15: La Odisea (subtitulada)

Miércoles 22

15: Minions & Monstruos (castellano)

17: Toy Story 5 (castellano)

19: Moana Live Action (castellano)

21.15: La Odisea (castellano)

La boletería abrirá el viernes a las 16 y el sábado, lunes, martes y miércoles a las 14, una hora antes de la primera función de cada jornada. (Fuente Noticias Monte Hermoso). (18-07-26).