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Construyen en Oriente otra vivienda en lote propio

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El intendente Juan Chalde y el delegado de Oriente, Patricio Bertone, supervisaron días pasados la marcha de la construcción de una nueva casa que se está construyendo a través del Programa FOMUVI mediante la modalidad en lote propio en Alvear y Maipú de Oriente.

“En el lugar, (los funcionarios) hablaron con los constructores, que dieron detalles del avance de obra, y conversaron con la beneficiaria, Laura Plaza, quien se mostró satisfecha por el trabajo que se está realizando”, según informó el Ejecutivo. (21-07-26).

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