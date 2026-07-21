Construyen en Oriente otra vivienda en lote propio

El intendente Juan Chalde y el delegado de Oriente, Patricio Bertone, supervisaron días pasados la marcha de la construcción de una nueva casa que se está construyendo a través del Programa FOMUVI mediante la modalidad en lote propio en Alvear y Maipú de Oriente.

“En el lugar, (los funcionarios) hablaron con los constructores, que dieron detalles del avance de obra, y conversaron con la beneficiaria, Laura Plaza, quien se mostró satisfecha por el trabajo que se está realizando”, según informó el Ejecutivo. (21-07-26).