Rutas 72 y 78: el pedido de desmalezamiento generó un cruce entre los bloques

El Concejo Deliberante de Coronel Dorrego resolvió girar a comisión, por mayoría, un proyecto de resolución presentado por el bloque Fuerza Patria que propone que el Departamento Ejecutivo gestione un convenio de “Mantenimiento de Zona de Camino” con la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires para realizar tareas de desmalezamiento y limpieza de banquinas en las rutas provinciales que atraviesan el distrito.

Desde Fuerza Patria advirtieron que el crecimiento de los pastizales sobre las rutas 72 y 78 representa un riesgo para la seguridad vial, ya que reduce la visibilidad y favorece la propagación de incendios y plagas.

Los concejales recordaron que este tipo de convenios ya tuvo antecedentes en el distrito durante las gestiones de los exintendentes Osvaldo Crego y Raúl Reyes, y sostuvieron que permitiría que el municipio ejecute las tareas con financiamiento o asistencia de la Provincia. “Estuvimos en Vialidad y el convenio fue ofrecido. La Provincia aporta recursos económicos o las herramientas necesarias”, señalaron, al responder a las dudas planteadas sobre el costo que podría asumir el Municipio.

La iniciativa fue rechazada por el bloque de la Unión Cívica Radical. En representación del oficialismo, su presidente, Casiano Gutiérrez, sostuvo que el mantenimiento de las rutas provinciales es una responsabilidad exclusiva de la Provincia y recordó que en abril el Concejo ya había aprobado por unanimidad una resolución reclamando esas tareas al Gobierno bonaerense.

“Después de las últimas lluvias quedó en evidencia la falta de mantenimiento. Este convenio del que hablan no existe; es solo una idea. Si fuera una propuesta concreta, tendría montos y responsabilidades definidos. No podemos sugerir que la Provincia delegue una obligación que le corresponde”, afirmó. También cuestionó el pase a comisión al considerar que, en muchos casos, ese mecanismo termina demorando el tratamiento de los expedientes.

La Libertad Avanza adoptó una posición intermedia que resultó determinante para el desenlace de la votación. Su titular, Rosana Cabarcos, pidió el envío del proyecto a comisión, tal como se había conversado previamente en la reunión de labor parlamentaria, para analizar en detalle el alcance del convenio y sus implicancias económicas.

“Queremos conocer cómo se financiaría y qué obligaciones debería asumir el municipio antes de avanzar”, explicó.

A su turno, Santiago Sola (UCR) expresó reparos basados en experiencias anteriores y advirtió que los recursos que suele enviar la Provincia no alcanzan para cubrir los costos de estas tareas. Según indicó, esa situación podría terminar recargando al personal y a la maquinaria municipal, afectando otros servicios que presta la comuna.

En el cierre del debate, Mercedes Gagna, de Fuerza Patria, respondió a los cuestionamientos del oficialismo y del bloque libertario. “Si el propio oficialismo reconoce que hoy el municipio ya realiza tareas de limpieza en algunos accesos porque la Provincia no lo hace, lo lógico sería contar con un convenio que permita recuperar esos recursos”, sostuvo.

Finalmente, la moción impulsada por la UCR para rechazar el proyecto obtuvo cinco votos, mientras que la propuesta de enviarlo a las comisiones de Reglamento, Presupuesto y Hacienda, y Obras y Servicios Públicos reunió siete apoyos, con los votos de Fuerza Patria y La Libertad Avanza. (22-07-26).