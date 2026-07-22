Sesiona el Concejo: los temas
Hoy miércoles a las 13,30 se realizará la 791° sesión del Concejo Deliberante. Será emisión de LA DORREGO.
Este es el orden del día:
1.- ACTAS y VERSIONES GRABADAS:
1.1.- Acta Nº 1127º – 790º Sesión Ordinaria.-
2.- CORRESPONDENCIA:
2.1.- Lectura de la correspondencia recibida.-
3- COMUNICACIONES:
3.1-DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
3.1.1.- Comunicación Nº 11, promulgación de las Ordenanzas Nº 4833, 4834, 4835, 4836 y 4837/26.-
4.- DICTAMENES DE COMISIONES
4.1. INTERPRETACIÓN, PETICIÓN Y REGLAMENTO:
4.1.1.- Expte. Nº 0096/26 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando implementar Programa “YPF en Ruta”.
5.- ASUNTOS ENTRADOS:
5.1- DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
5.1.1.- Expte. Nº 0139/26 – HCD.: Proyecto de Ordenanza modificando Ordenanza 3805/18.
5.1.2.- Expte. Nº 0140/26 – HCD.: Proyecto de Ordenanza convalidando Convenio con Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.
5.2.- DEL BLOQUE DE CONCEJALES UCR:
5.2.1.- Expte. Nº 0141/26 – HCD.: Proyecto de Ordenanza adhiriendo a Dto. Provincial Nº 742/26 ref. Desarrollo y Uso de la Inteligencia Artificial.
5.2.2.- Expte. Nº 0142/26 – HCD.: Proyecto de Ordenanza regulando circulación y estacionamiento vehicular en playón de la Terminal de Ómnibus.
5.3.- DEL BLOQUE DE CONCEJALES FUERZA PATRIA:
5.3.1.- Expte. Nº 0135/26 – HCD.: Proyecto de Ordenanza Adhiriendo Ley Provincial Nº 15.296 ref. Capacitación en Discapacidad.
5.3.2.- Expte. Nº 0136/26 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando gestiones ante empresa Vía Tac.
5.3.3.- Expte. Nº 0137/26 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando suscribir convenio con Cámara Empresaria del transporte Automotor de Cargas regionales Sureña (CETAC).
5.3.4.- Expte. Nº 0138/26 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando implementar Guardia Administrativa Permanente en Hospital Municipal.
5.4.- DEL BLOQUE DE CONCEJALES ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA:
5.4.1.- Expte. Nº 0133/26-HCD.: Proyecto de Resolución solicitando implementar sistema de recepción de medicamentos vencidos.
5.4.2.- Expte. Nº 0134/26-HCD.: Minuta de comunicación solicitando informes sobre análisis de agua de red. (22-07-26).
Un Comentario.
a tres cuadras de donde se sientan a “sesionar” hay niños en patas pidiendo comida en la calle todos los días
¿ y se preocupan por la inteligencia artificial?