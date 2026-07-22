(Entrevista en LA DORREGO) José María Larrea: “Es un sueño cumplido”

La participación de la cabaña El Destino en la Exposición Rural de Palermo tiene un significado especial para José María Larrea. El establecimiento volvió a la actividad después de un paréntesis de 55 años y está viviendo su primera experiencia en la principal muestra ganadera del país.

“Es la primera exposición que salimos y salimos al ruedo a lo grande. Estoy muy contento de estar acá”, expresó Larrea, quien definió este momento como “una satisfacción grandísima” y “un sueño cumplido”. También agradeció el apoyo de su familia, que acompañó el proyecto desde el inicio.

El regreso de la cabaña representó, además, un homenaje a su padre, quien el año pasado habría cumplido 100 años. Larrea recordó que El Destino fue primero la cabaña de su abuela y, luego, de su padre y sus tíos. “Qué mejor homenaje que volver a refundar la cabaña”, dijo por LA DORREGO.

La llegada a Palermo ocurrió antes de lo previsto. “La idea no era empezar por Palermo, iba a empezar por Dorrego, pero se dio así”, explicó. En ese proceso recibió el acompañamiento de Néstor Aldazábal, quien lo asesoró en la selección de los animales que, finalmente, viajaron a la exposición.

Larrea también recordó una conversación con el Néstor Aldazábal padre, quien le habló de la relación de amistad y colaboración que había mantenido con su padre. Ese diálogo reforzó la decisión de retomar la actividad con la raza Hampshire Down.

El camino no resultó sencillo. Tras asociarse a la entidad de criadores, buscó las cabañas más cercanas para iniciar el plantel. Compró las primeras diez ovejas en Coronel Vidal; luego, incorporó otras seis en General Lavalle y, más tarde, adquirió el tercer mejor macho y la tercera mejor hembra en la Exposición Nacional de la raza, realizada en Winifreda (La Pampa). Después sumó seis borregas de un criador cordobés y acordó un punto de encuentro en América para realizar el traslado de los animales.

“Todo fue bastante artesanal. Muy difícil, pero muy feliz de haberlo logrado”, resumió. También señaló que la experiencia se construye “con los ojos para mirar y la oreja para escuchar”.

En Palermo presentó un carnero de cuatro dientes, que tendrá su jura el viernes, además de una borrega diente de leche preñada y una borrega de dos dientes, ambas para la jura de hembras. Las dos ya cuentan con su ARP y están preñadas por el carnero adquirido en la Exposición Nacional.

Con respecto a la venta de los animales, Larrea confirmó que las dos hembras volverán a la cabaña. En cuanto al macho, sostuvo que aún no tomó una decisión. “Tengo guardada dosis de ese carnero y eso me hace dudar. Vamos a ver la performance que cumpla”, concluyó.

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22-07-26