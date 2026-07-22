Este sábado, trekking fotográfico en Marisol

Desde el área de Turismo de la Municipalidad dorreguense, la licenciada Luciana Álvarez anunció la realización de un trekking fotográfico, una propuesta que invita a recorrer distintos puntos panorámicos del Balneario Marisol.

Álvarez destacó que la actividad está abierta a toda la comunidad y que los participantes podrán registrar el recorrido tanto con cámaras fotográficas como con teléfonos celulares.

La jornada será coordinada por Silvia Pereyra, asistente de fotografía de Marisol, y se llevará a cabo este sábado 25 de julio a partir de las 14. El punto de encuentro será la Oficina de Turismo del balneario, ubicada sobre calle Tucumán, entre San Luis y Rosario. (22-07-26).