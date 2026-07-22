La Región
Este sábado, trekking fotográfico en Marisol
Desde el área de Turismo de la Municipalidad dorreguense, la licenciada Luciana Álvarez anunció la realización de un trekking fotográfico, una propuesta que invita a recorrer distintos puntos panorámicos del Balneario Marisol.
Álvarez destacó que la actividad está abierta a toda la comunidad y que los participantes podrán registrar el recorrido tanto con cámaras fotográficas como con teléfonos celulares.
La jornada será coordinada por Silvia Pereyra, asistente de fotografía de Marisol, y se llevará a cabo este sábado 25 de julio a partir de las 14. El punto de encuentro será la Oficina de Turismo del balneario, ubicada sobre calle Tucumán, entre San Luis y Rosario. (22-07-26).