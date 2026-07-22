La Región

Este sábado, trekking fotográfico en Marisol

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

Desde el área de Turismo de la Municipalidad dorreguense, la licenciada Luciana Álvarez anunció la realización de un trekking fotográfico, una propuesta que invita a recorrer distintos puntos panorámicos del Balneario Marisol.

Álvarez destacó que la actividad está abierta a toda la comunidad y que los participantes podrán registrar el recorrido tanto con cámaras fotográficas como con teléfonos celulares.

La jornada será coordinada por Silvia Pereyra, asistente de fotografía de Marisol, y se llevará a cabo este sábado 25 de julio a partir de las 14. El punto de encuentro será la Oficina de Turismo del balneario, ubicada sobre calle Tucumán, entre San Luis y Rosario. (22-07-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Fue confirmado un caso de hantavirus en Tres Arroyos

Construyen en Oriente otra vivienda en lote propio

La Escuela Técnica de Monte Hermoso avanza con un proyecto de energía solar para abastecer su biblioteca

Dos procedimientos policiales realizados en Monte Hermoso derivaron en una aprehensión por drogas y una detención por una causa judicial

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior