Falleció una mujer en un accidente en el acceso Illia

Una mujer de 67 años domiciliada en nuestra ciudad falleció este miércoles como consecuencia de un siniestro vial ocurrido en la Ruta Nacional 3, a la altura del acceso Illia.

Fuentes oficiales mencionaron que el hecho se produjo cuando un automóvil Ford Ka, patente ITZ631, conducido por la víctima, habría intentado girar hacia la dársena de acceso y, por causas que son materia de investigación, habría sido impactado por un camión Scania, patente JIL654, con acoplado FTU481, al mando de Cristian Peña, de 27 años, quien resultó ileso.

Tras la colisión, el automóvil volcó sobre la banquina. Como consecuencia de las graves lesiones sufridas, la conductora el auto falleció en el lugar.

Una vez concluidas las tareas periciales, la circulación en la ruta quedó liberada.

La investigación quedó a cargo de la Estación de Policía Comunal de Coronel Dorrego, con intervención de la Ayudantía Fiscal local, en el marco de una causa caratulada “Homicidio culposo”. (23-07-26).