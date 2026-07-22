Hampshire Down: El Destino logró un primer premio y un cuarto puesto en la Rural de Palermo

La cabaña El Destino, de José María Larrea, tuvo una destacada participación en la Exposición Rural de Palermo con sus ejemplares de la raza ovina Hampshire Down.

Tras la jura, Larrea expresó su satisfacción por los resultados obtenidos. “Estamos totalmente felices”, resumió por LA DORREGO, al hacer un balance de la participación de la cabaña.

Dijo que obtuvo un cuarto premio con una borrega dos dientes y una borrega diente de leche logró un primer premio, con la que llegó a disputar la definición de la categoría.

El cabañero también puso en valor el nivel de competencia que tuvo la muestra. Según señaló, en esta última categoría participaron 42 animales, por lo que finalizar entre los siete mejores ejemplares representa un resultado de gran importancia para el trabajo de selección genética que desarrolla El Destino.

“Para nosotros es un logro enorme. Estamos totalmente felices”, afirmó Larrea, quien además agradeció el acompañamiento recibido durante la exposición. (22-07-26).