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Dos aprehendidos tras ingresar a una vivienda y llevarse elementos de cocina en Monte Hermoso

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FOTO POLICÍA MONTE HERMOSO

Dos hombres fueron aprehendidos en Monte Hermoso acusados de haber ingresado a una vivienda y sustraer distintos elementos, luego de violentar una reja y una ventana del inmueble.

Fueron identificados como Carlos Alejandro Deleon, de 36 años, y Hugo González, de 33, ambos domiciliados en el barrio Esperanza de la vecina ciudad balnearia.

Según detalló la policía, los malvivientes fueron observados cuando salían de un domicilio ubicado en calle Chaco al 200 con bolsas de consorcio que contenían elementos sustraídos de una vivienda de la misma cuadra.

El procedimiento se realizó el pasado lunes, alrededor de las 23:30, luego de un aviso recibido por personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal de Monte Hermoso, la Guardia Urbana y el Centro de Monitoreo.

Al momento de la aprehensión, se secuestró un horno microondas, dos termos, vasos, platos, tenedores, cuchillos y otros utensilios de cocina, elementos que habrían sido sustraídos del domicilio afectado.

Ambos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°15 del DJBB.

Además, se estableció que Hugo González registraba un pedido de comparendo compulsivo por una causa de hurto de este mismo año, solicitado por el Juzgado de Garantías N°4 bahiense.

En tanto, Carlos Alejandro Deleon contaba con un pedido de paradero requerido por la UFIJ N°20 del mismo Departamento Judicial. (Fuente La Nueva.). (22-07-26).

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