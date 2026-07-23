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Dolor por el fallecimiento de Elena Gómez, una voz inolvidable de la radio en la ciudad

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Con profundo pesar despedimos a Elena Gómez, periodista y locutora de nuestra ciudad, cuyo fallecimiento enluta a la comunidad y, de manera muy especial, a quienes compartimos con ella el camino de la radio.

Elena inició su trayectoria en nuestra emisora, LU 26, hoy LA DORREGO, hacia fines de la década de 1970. Desde aquellos primeros años construyó un estilo propio, frontal y auténtico, que la convirtió en una voz inconfundible para varias generaciones de oyentes. Su pasión por la comunicación y su compromiso con la tarea periodística la acompañaron durante toda su vida.

Con el paso del tiempo emprendió un nuevo desafío al frente de su propia emisora de FM, desde donde continuó desarrollando su vocación y manteniendo un estrecho vínculo con la comunidad. También tuvo una breve participación en la política local, siempre con la misma convicción que caracterizó su forma de expresarse.

Hoy despedimos a una colega que dejó una huella en la historia de nuestra emisora y los medios de comunicación de la ciudad. Su voz, su personalidad y su manera de entender el periodismo permanecerán en el recuerdo de quienes tuvieron la oportunidad de escucharla y compartir con ella tantos años de trabajo.

Quienes integramos LA DORREGO expresamos nuestro más profundo dolor por su partida y acompañamos en este difícil momento a su familia, amigos y seres queridos, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias.

Que descanse en paz. (23-07-26).

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