Debate local por la licencia de conducir digital: aprueban por mayoría una resolución dirigida a la Cámara de Diputados bonaerense

El Concejo Deliberante aprobó por siete votos contra cinco una resolución para solicitar a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires el pronto tratamiento del expediente 2242-25/26, que propone modificar la Ley Provincial 13.927 de Tránsito e incorporar la licencia de conducir digital, entre otros cambios.

Al explicar la iniciativa, la concejala de la UCR, Soraya Barandiarán, sostuvo que se busca “el pronto tratamiento de un proyecto de ley que fue presentado por la diputada Alejandra Lorden”.

Según expresó, “el espíritu de este proyecto es actualizar nuestra normativa provincial en materia de tránsito incorporando una figura que ya es realidad en la órbita nacional, que es la licencia de conducir nacional”.

Barandiarán sostuvo que incorporar esa herramienta “significa adaptarnos a una política pública que ya está vigente a nivel nacional y que tiene grandes ventajas”. Entre ellas mencionó “la reducción de costos, no solamente para el Estado, sino también para el ciudadano”.

“Hablar en los tiempos que corren de recursos públicos, creo que todos coincidimos en que su administración debe ser con máxima racionalidad”, subrayó.

También destacó que la licencia digital representa “una gran ventaja en el control y la fiscalización”, ya que “permite que las fuerzas de seguridad puedan verificar licencias en tiempo real y también evitar adulteración de los documentos y de los vencimientos, porque la información estaría actualizada”.

La concejala remarcó además la necesidad de unificar criterios en materia de tránsito. “Somos la provincia más poblada y creo que debemos unificar criterios de tránsito en todo lo que es el territorio argentino. No podemos permitir que por falta de una actualización de una normativa los bonaerenses no podamos gozar de ciertos derechos que en realidad ya millones de argentinos gozan en otras jurisdicciones”, señaló.

Sobre el cierre de su exposición, agregó: “Creo que nosotros desde este Concejo podemos aportar el granito para que pueda ser tratado y que se pueda una vez por todas avanzar en estas modificaciones en lo que respecta a la Ley Provincial 13.927”.

En representación de Fuerza Patria, la concejala Ana María Balda anticipó que el bloque iba a solicitar el pase a comisiones. Explicó que el proyecto de modificación de la Ley de Tránsito “contiene cuatro artículos, uno de ellos sí referido a la licencia de conducir digital, que nuestra Ley Provincial, la 13.927 de Tránsito, ya la establece”.

Aclaró que esa disposición “no es una norma operativa por el momento, sino que deja sujeta a reglamentación por parte del Poder Ejecutivo Provincial el uso de esta licencia de conducir digital”.

“Está prevista, pero no es operativa. Estamos de acuerdo en que hay que facilitarle a los ciudadanos de la provincia el uso de esta herramienta”, expresó.

No obstante, señaló que la propuesta también incorpora cambios en otros aspectos de la normativa: “No es el único artículo que se modifica, sino también hay otros artículos relacionados con sanciones, retención de la licencia, secuestro de vehículos en algunos casos. Por ese motivo, nuestro bloque va a solicitar el pase a comisión”.

Desde La Libertad Avanza, la concejala Rosana Cabarcos confirmó el acompañamiento al proyecto: “Nosotros íbamos a aprobarlo porque creemos que el espíritu de esto es solicitar el pronto tratamiento en la Cámara de Diputados”.

En ese sentido, sostuvo que “en los artículos que menciona la concejala Balda creo que no tenemos injerencia, no lo podemos modificar desde este recinto”.

También afirmó que “sería positivo y beneficioso unificar criterios en cuanto a la transitabilidad en la ruta cuando alguien nos detiene, que estén los criterios aunados en qué es lo que van a pedir y qué no, porque hasta el momento Nación pide una cosa, provincia pide otra. Sería positivo que este proyecto de ley se trate rápidamente”.

Barandiarán volvió a tomar la palabra para rechazar el pase a comisiones: “No entiendo qué podríamos hacer nosotros en comisiones con este proyecto. Si bien hay un montón de otras modificaciones, el proyecto estuvo disponible para todos los concejales, se vieron cuáles fueron todas las modificaciones que iban a ser tratadas”.

Además, aclaró que “lo que nosotros estamos pidiendo desde este lado, como dije al principio en mi alocución, es porque consideramos que es un proyecto importante, que tiene un montón de ventajas, que lo traten las personas que lo tienen que tratar”.

La edil agregó: “Nosotros en comisiones podemos plantear diferentes cuestiones políticas, en muchas nos ponemos de acuerdo, en otras no, pero esto es solicitarle a la Cámara de Diputados en su totalidad que la trate y que se dé viabilidad”.

Finalmente sostuvo: “Creo que es una gran ventaja para todos los bonaerenses que podamos adaptar nuestra normativa y estar en consonancia con la Nación. No entiendo cuál sería la actividad legislativa que podamos hacer en comisiones con este proyecto. Nuestra postura es ir por la aprobación”.

Balda respondió que “desde acá vamos a acompañar un proyecto de ley en su totalidad y quisiéramos analizar el contenido, el articulado para poder acompañarlo”.

En una última intervención, Barandiarán recordó que “el proyecto oportunamente fue presentado en tiempo y forma en el momento que tenía que presentarse, acompañando el proyecto, y creo que hubo tiempo suficiente para poder analizarlo y para poder observar cuáles eran las modificaciones que el proyecto de ley establecía”.

También reiteró: “Vuelvo a insistir, en comisiones nosotros no podemos evaluar nada de esto, es pasar una semana, quince días, volver a leer las cuatro hojas y nuestra postura va a seguir siendo la misma”.

La iniciativa recibió el respaldo de los cinco concejales de la UCR y de los dos ediles de La Libertad Avanza, mientras que el bloque Fuerza Patria pidió el pase a comisiones. (23-07-26).