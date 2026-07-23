La Región

Un estudiante del CEPT 35 de Aparicio impulsa una encuesta para desarrollar una plataforma digital de gestión agropecuaria

El proyecto forma parte de una tesis y busca conocer las necesidades de productores, asesores, docentes, estudiantes y habitantes del sudoeste bonaerense.

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Un estudiante del CEPT Nº 35 de Aparicio lanzó una encuesta destinada a productores agropecuarios, ingenieros, asesores, docentes, estudiantes y vecinos del sudoeste bonaerense, con el objetivo de reunir información para el desarrollo de una plataforma digital orientada a mejorar la gestión del sector.

Se trata de Agrosfera, un proyecto de tesis impulsado por Octavio Iriarte, que busca ofrecer herramientas adaptadas a las necesidades de los productores de la región.

Según explicó el estudiante, la encuesta permitirá identificar las principales demandas y desafíos que enfrenta el sector agropecuario, de manera que la futura plataforma pueda responder a esas necesidades de forma práctica y eficiente.

Desde la organización destacaron que la participación de la comunidad resulta clave para el desarrollo del proyecto, ya que la información obtenida servirá como base para el diseño de la herramienta.

Quienes deseen colaborar pueden completar la encuesta ingresando al siguiente enlace: https://agrosfera.app/diagnostico.

Iriarte también invitó a instituciones, medios de comunicación y organizaciones a difundir la iniciativa para ampliar el alcance del relevamiento y sumar la mayor cantidad posible de respuestas. (23-07-26).

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