En qué consiste el programa municipal “A Tu Lado” para acompañar a familias durante la gestación y la crianza

El Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que crea el programa municipal “A Tu Lado”, destinado a acompañar a las familias del distrito durante la gestación y la crianza, en el marco de la Ley Nacional 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia, conocida como la Ley de los 1.000 Días.

La iniciativa establece que el programa tendrá como destinatarias a las familias que requieran acompañamiento durante el embarazo y los primeros años de crianza.

Entre sus objetivos figuran el acompañamiento durante el embarazo, el parto, el puerperio y los primeros años de crianza; el fortalecimiento del vínculo temprano y la promoción de conductas responsables de cuidado mutuo; la facilitación del acceso a las prestaciones del sistema de salud; y el asesoramiento sobre derechos sexuales y reproductivos, prevención de embarazos no deseados, preparación para la lactancia y otros temas de interés para las familias.

La autoridad de aplicación será la Dirección de Desarrollo Humano, a través de la Jefatura de Niñez y Familia, en trabajo conjunto con la Dirección de Salud, las Unidades Sanitarias del distrito y el Hospital Municipal Eva Duarte de Perón. La ordenanza dispone que el programa estará a cargo de un equipo interdisciplinario de profesionales.

El texto aprobado contempla capacitaciones para el equipo, seguimiento de los grupos familiares mediante visitas domiciliarias, llamadas telefónicas y contacto permanente, la conformación de un grupo de WhatsApp como canal de comunicación, encuentros con familiares que puedan brindar contención, la creación de un registro de los seguimientos realizados, la promoción de un grupo de voluntarios para fomentar la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, encuentros con familias en etapas de gestación, puerperio y lactancia, acciones preventivas y de asistencia, espacios informativos para difundir el programa y la implementación de espacios amigos de la lactancia materna en dependencias públicas y establecimientos privados, conforme a la Ley Nacional 26.873.

La concejala Romina Rozas recordó que la iniciativa ingresó en la sesión anterior a través del Departamento Ejecutivo y señaló que las direcciones de Desarrollo Humano, Salud y el Hospital Municipal trabajan desde hace tiempo en estas acciones. Indicó que la creación del programa permite ordenar y organizar ese trabajo, fortalecer el acompañamiento a las familias y consolidar las tareas que llevan adelante las distintas áreas municipales.

Además, destacó la presencia en la sesión de Belén Masanet, puericultora e integrante del equipo del programa “A Tu Lado”, agradeció su acompañamiento y sostuvo que la aprobación de la ordenanza permitirá fortalecer el trabajo que desarrolla el equipo y aportar herramientas legislativas para respaldar esas acciones. (24-07-26).