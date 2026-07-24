La Junta Vecinal de Marisol convoca a una reunión abierta de la comunidad

La Junta Vecinal de Marisol (JVM) invita a todos los vecinos, propietarios y residentes a participar de una reunión abierta de la comunidad, con el objetivo de dialogar, escuchar propuestas, intercambiar ideas y trabajar juntos por el presente y el futuro del balneario.

El encuentro se realizará el domingo 26 de julio, a las 15, en el Anfiteatro David Mathov del balneario.

“Será un espacio de encuentro donde podrán abordarse las inquietudes de los vecinos, compartir proyectos, analizar las necesidades de la comunidad y fortalecer el trabajo conjunto para seguir mejorando Marisol”, destacó la JVM en el comunicado.

La entidad consideró que la participación de todos es fundamental, porque entre vecinos se construye una comunidad más unida, participativa y comprometida.

Por último, aclaró que si llueve el encuentro será suspendido. (24-07-26).