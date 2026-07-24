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Muy buen debut de Don Nicolás en Palermo: logró segundo premio y tercer mejor junior colorado en Angus

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En su primera participación en la Exposición Rural de Palermo, organizada por la Sociedad Rural Argentina, la cabaña Don Nicolás, de Nicolás Colantonio, obtuvo un segundo premio con el único toro que presentó en la muestra.

Además, el animal fue elegido como tercer mejor junior colorado.

Antes de la jura de calificación, en diálogo con LA DORREGO, Nicolás había dicho que el toro había conseguido también un segundo premio en la Exposición Angus de Otoño y el jurado había destacado su clase, su color cereza fuerte, la estructura, el largo, el ancho, el buen arco de costilla, el segundo cuarto y las características raciales. (24-07-26).

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