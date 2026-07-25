El Concejo solicitó avanzar con la digitalización del archivo técnico municipal

El Concejo Deliberante aprobó una resolución que solicita al Departamento Ejecutivo ofrecer a las autoridades de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1, en la modalidad Maestro Mayor de Obras, la realización de prácticas profesionalizantes para avanzar con la digitalización de los planos de las dependencias municipales.

La iniciativa sostiene que el municipio cuenta con numerosos edificios cuyos planos originales se encuentran únicamente en soporte papel, situación que implica riesgos de deterioro y pérdida de información. Además, señala que la digitalización permitirá optimizar las tareas de mantenimiento, reformas y planificación de la infraestructura pública, facilitará la respuesta ante emergencias edilicias y contribuirá al trabajo técnico de la Dirección de Obras Públicas.

La resolución también solicita que la Dirección de Obras Públicas acompañe y supervise las tareas que se desarrollen en el marco de las prácticas profesionalizantes.

Durante el tratamiento del proyecto, el concejal Luis Amuchastegui (Fuerza Patria) indicó que la iniciativa fue impulsada por estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica Nº 1 y agradeció el acompañamiento de los distintos bloques políticos. Sostuvo que la propuesta aportará una modernización del archivo técnico municipal, fortalecerá el resguardo de la documentación y brindará a los estudiantes una experiencia de formación vinculada con su futuro profesional.

Además, agradeció al director de Obras Públicas, Leandro Unger, por el acompañamiento al proyecto. Señaló que la iniciativa fue analizada en comisión y trabajada junto con esa dependencia municipal, y destacó el compromiso asumido por el funcionario para llevar adelante la propuesta, con el objetivo de que los estudiantes puedan realizar las prácticas profesionalizantes en el ámbito municipal. (25-07-26).