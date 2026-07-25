La ciudad

El Concejo solicitó avanzar con la digitalización del archivo técnico municipal

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

El Concejo Deliberante aprobó una resolución que solicita al Departamento Ejecutivo ofrecer a las autoridades de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1, en la modalidad Maestro Mayor de Obras, la realización de prácticas profesionalizantes para avanzar con la digitalización de los planos de las dependencias municipales.

La iniciativa sostiene que el municipio cuenta con numerosos edificios cuyos planos originales se encuentran únicamente en soporte papel, situación que implica riesgos de deterioro y pérdida de información. Además, señala que la digitalización permitirá optimizar las tareas de mantenimiento, reformas y planificación de la infraestructura pública, facilitará la respuesta ante emergencias edilicias y contribuirá al trabajo técnico de la Dirección de Obras Públicas.

La resolución también solicita que la Dirección de Obras Públicas acompañe y supervise las tareas que se desarrollen en el marco de las prácticas profesionalizantes.

Durante el tratamiento del proyecto, el concejal Luis Amuchastegui (Fuerza Patria) indicó que la iniciativa fue impulsada por estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica Nº 1 y agradeció el acompañamiento de los distintos bloques políticos. Sostuvo que la propuesta aportará una modernización del archivo técnico municipal, fortalecerá el resguardo de la documentación y brindará a los estudiantes una experiencia de formación vinculada con su futuro profesional.

Además, agradeció al director de Obras Públicas, Leandro Unger, por el acompañamiento al proyecto. Señaló que la iniciativa fue analizada en comisión y trabajada junto con esa dependencia municipal, y destacó el compromiso asumido por el funcionario para llevar adelante la propuesta, con el objetivo de que los estudiantes puedan realizar las prácticas profesionalizantes en el ámbito municipal. (25-07-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Hay plazo hasta el 21 de agosto para presentar ofertas por la confitería de la Terminal

El dorreguense Manuel Blázquez Di Croce es presidente de la Juventud de Cooperar

Muy buen debut de Don Nicolás en Palermo: logró segundo premio y tercer mejor junior colorado en Angus

En qué consiste el programa municipal “A Tu Lado” para acompañar a familias durante la gestación y la crianza

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior