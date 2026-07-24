Hay plazo hasta el 21 de agosto para presentar ofertas por la confitería de la Terminal

El municipio de Coronel Dorrego llamó a licitación pública para otorgar la concesión de un local comercial ubicado en el edificio de la Terminal de Ómnibus.

El jefe de Compras de la comuna, Lucio Zarzoso, informó que el espacio licitado corresponde a la confitería y restaurante de la terminal, ubicada en 9 de julio al 600.

Las personas interesadas pueden dirigirse a la oficina de Compras para realizar consultas o adquirir los pliegos. La apertura de las ofertas se realizará el 21 de agosto, a las 10, en esa dependencia municipal.

Las pautas

El llamado a licitación pública para la concesión de la explotación del restobar de la Terminal fue posible tras la autorización del Concejo Deliberante.

La ordenanza aprobada establece que la concesión tendrá un plazo de cinco años. La Municipalidad podrá prorrogarla por un período igual, a solicitud del concesionario y previo acuerdo sobre el nuevo monto del canon. Además, fija un período de gracia de un mes por cada año de concesión.

La norma dispone que los oferentes no podrán registrar deudas con la Municipalidad ni contar con antecedentes de rescisiones contractuales unilaterales o sancionatorias. También determina que el servicio deberá prestarse de lunes a domingo, con un mínimo de 12 horas diarias, y que el local funcionará como restobar o actividad afín no incluida en el Registro de Actividades Nocturnas.

El valor del pliego de bases y condiciones en 44.539,08 pesos, de acuerdo con la Ordenanza General Impositiva vigente. (24-07-26).