La ciudad

Hay plazo hasta el 21 de agosto para presentar ofertas por la confitería de la Terminal

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

El municipio de Coronel Dorrego llamó a licitación pública para otorgar la concesión de un local comercial ubicado en el edificio de la Terminal de Ómnibus.

El jefe de Compras de la comuna, Lucio Zarzoso, informó que el espacio licitado corresponde a la confitería y restaurante de la terminal, ubicada en 9 de julio al 600.

Las personas interesadas pueden dirigirse a la oficina de Compras para realizar consultas o adquirir los pliegos. La apertura de las ofertas se realizará el 21 de agosto, a las 10, en esa dependencia municipal.

Las pautas

El llamado a licitación pública para la concesión de la explotación del restobar de la Terminal fue posible tras la autorización del Concejo Deliberante.

La ordenanza aprobada establece que la concesión tendrá un plazo de cinco años. La Municipalidad podrá prorrogarla por un período igual, a solicitud del concesionario y previo acuerdo sobre el nuevo monto del canon. Además, fija un período de gracia de un mes por cada año de concesión.

La norma dispone que los oferentes no podrán registrar deudas con la Municipalidad ni contar con antecedentes de rescisiones contractuales unilaterales o sancionatorias. También determina que el servicio deberá prestarse de lunes a domingo, con un mínimo de 12 horas diarias, y que el local funcionará como restobar o actividad afín no incluida en el Registro de Actividades Nocturnas.

El valor del pliego de bases y condiciones en 44.539,08 pesos, de acuerdo con la Ordenanza General Impositiva vigente. (24-07-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

El Concejo solicitó avanzar con la digitalización del archivo técnico municipal

El dorreguense Manuel Blázquez Di Croce es presidente de la Juventud de Cooperar

Muy buen debut de Don Nicolás en Palermo: logró segundo premio y tercer mejor junior colorado en Angus

En qué consiste el programa municipal “A Tu Lado” para acompañar a familias durante la gestación y la crianza

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior