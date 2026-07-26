Ganaron los de arriba y fue suspendido Suteryh – Progreso
Se jugó este domingo la 17ma. fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70 Aniversario del Club Villa Rosa.
Estos fueron los resultados:
Pelota 1 (Juan Pablo Giménez)
Atlético Monte Hermoso 8 (Iván Tello 3-, Facundo Schmidt -2-, Benjamín Fernández, Auday, Lautaro Martínez)
San Martín 0
Independiente de Dorrego 2 (Nicolás La Petra y Leandro Jeva)
Villa Rosa 1 (Facundo García)
Almaceneros 1 (Brian Urban)
Divisorio 0
Ferroviario 3 (Juan Pablo Scheffer, Sergio Lindner, Gastón Cansina)
SUPA 3 (Ezequiel Nanco, Jonathan Romero y Lucas Biondo)
Porteño 2 (Joaquín Mastrangelo y Leonel Valenzuela)
Esperanza 2 (Carlos Colantonio, Francisco Royero)
Independiente de Pringles 0
Alumni 1 (Kevin Pérez)
Ventana 1 (Jorge Bottini)
Suteryh
Progreso
*Partido suspendido a los 43 minutos del primer tiempo por el árbitro Ariel Turcuman, quien fue agredido por el director técnico del visitante Gustavo Reyes. Estaban 1-1.
POSICIONES: Atlético Monte Hermoso, 48 puntos; Ferroviario, 43; SUPA, 39; Suteryh, 34; Independiente de Dorrego, 33; Porteño, 28; Ventana, 24; Alumni, 23; Almaceneros y Villa Rosa, 21; Independiente de Pringles, 20; Progreso, 18; San Martín, 16; Esperanza, 12; Divisorio, 5; Pelota, 1.
PRÓXIMA FECHA (18VA.): Alumni – Almaceneros, Divisorio – Ventana, Villa Rosa – Independiente de Pringles, Esperanza – Atlético Monte Hermoso, Pelota – Porteño, SUPA – Progreso, Suteryh – Independiente de Dorrego, San Martín – Progreso. (Foto captura de pantalla Dame Pelota). (26-07-28).