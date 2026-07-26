Un grupo de vecinos pide al gobierno de Chalde que se cumpla la ordenanza sobre caballos sueltos

Un grupo de vecinos presentó una nota al Concejo Deliberante para solicitar el cumplimiento efectivo de la Ordenanza Municipal Nº 3805/18, dictada con el objeto de prevenir la presencia de caballos sueltos o mantenidos en condiciones de sujeción insegura.

El documento, acompañado por 55 firmas, sostiene que el pedido responde a “la preocupación que desde hace tiempo comparten numerosos vecinos por la reiterada presencia de caballos sueltos en calles, caminos y rutas del distrito, situación que representa un grave riesgo para peatones, ciclistas y conductores”.

La presentación vincula ese reclamo con el accidente ocurrido el 21 de junio de 2026 en el acceso a Coronel Dorrego. Según expresa la nota, “la irrupción de un caballo sobre la ruta provocó un siniestro vial que ocasionó el fallecimiento de un joven vecino”. Los firmantes afirman que “este hecho enluta a toda la comunidad y pone de manifiesto la urgente necesidad de que las normas vigentes sean aplicadas con firmeza y continuidad”.

Los vecinos señalaron que la Ordenanza Nº 3805/18 “no constituye una simple declaración de principios, sino una norma obligatoria cuyo cumplimiento corresponde garantizar al Departamento Ejecutivo, mediante el ejercicio de sus facultades de control, prevención y policía municipal”.

En la nota solicitaron el estricto cumplimiento de la ordenanza y de la normativa complementaria aplicable al control de equinos. También pidieron controles permanentes para detectar animales sueltos o mantenidos en condiciones de sujeción insegura, el secuestro preventivo de los animales que se encuentren en infracción, la aplicación de sanciones a los propietarios o responsables, la identificación y registro de los equinos conforme a la legislación provincial vigente, campañas de prevención y concientización, información pública sobre las acciones implementadas y una respuesta escrita que detalle las medidas que adoptará el Departamento Ejecutivo.

El documento sostiene que “la protección de la vida, la integridad física y la seguridad vial constituye una responsabilidad esencial e indelegable del Estado Municipal”. También afirma que “la existencia de normas que no son aplicadas de manera efectiva priva a la comunidad de la protección que ellas procuran garantizar”.

En el tramo final, los firmantes informaron que también pusieron la presentación en conocimiento del Honorable Concejo Deliberante para que, “en ejercicio de sus atribuciones institucionales”, tome intervención y realice el seguimiento del cumplimiento de la ordenanza y de las medidas que adopte el Departamento Ejecutivo.

Los vecinos solicitaron que el reclamo sea incorporado al orden del día del Concejo Deliberante “para su resolución, seguimiento y control” y pidieron “una pronta respuesta y la adopción inmediata de las medidas necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento de la legislación vigente”. (26-07-26).