El Enduro Monte Hermoso ya tiene fecha para su edición 2026

El Enduro Monte Hermoso comenzó a palpitar su regreso en lo que será la decimocuarta edición. A través de sus redes sociales oficiales, la organización anunció que la próxima cita de la tradicional competencia se llevará a cabo los días 9, 10 y 11 de octubre de 2026.

El evento, que año tras año reúne a pilotos de distintos puntos del país y convoca a miles de espectadores, volverá a tener como escenario los médanos de Monte Hermoso, uno de los circuitos naturales más característicos para la práctica de esta disciplina.

La competencia incluye categorías de ATV (cuatriciclos) y MX (motociclismo), consolidándose como una de las propuestas deportivas más importantes del calendario local y regional.

Si bien por el momento no se difundieron mayores detalles sobre las inscripciones, el reglamento o el cronograma de actividades, la confirmación de la fecha marca el inicio de la cuenta regresiva para una nueva edición del Enduro Monte Hermoso.

Como es habitual, se espera que en las próximas semanas la organización brinde más información sobre el desarrollo del evento y las novedades para pilotos, equipos y público. (Noticias Monte Hermoso). (26-07-26).