“Es un día a la vez”: El intendente de Saavedra contó que lleva 308 días sin consumir

El intendente de Saavedra, Matías Nebot, contó públicamente que está en recuperación por consumo problemático y que lleva 308 días sin consumir.

Fue durante una charla abierta sobre adicciones en Pigüé, donde compartió su testimonio personal por primera vez.

“Para mí es bastante difícil saber por dónde empezar, pero voy a arrancar por donde me salga del corazón. Llevo 308 días sin consumir”, dijo el jefe comunal de 37 años.

Y agregó: “Es un día a la vez. Estoy en recuperación por consumo problemático. Ya se hace largo”.

Nebot, que gobierna el distrito desde diciembre de 2023 por Todos por Saavedra, explicó que la adicción se trabaja todos los días.

“Siempre dije que la causa nunca es la sustancia. La causa es otra cosa, la sustancia es la consecuencia. Es algo que te lleva”, sostuvo en el video publicado por delaciudadfm.

La actividad buscó promover la prevención y generar diálogo sobre consumos problemáticos. También expuso Adrián Di Renzo, que contó su proceso de recuperación.

Con su relato, Nebot buscó visibilizar una problemática que atraviesa a miles de familias y remarcar que la salida requiere tratamiento y acompañamiento.

El testimonio de un intendente en funciones hablando de su propia experiencia tuvo amplia repercusión. (25-07-26).