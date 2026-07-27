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Confirmaron la fecha del 8º Encuentro de Payadores “Don Luis Acosta García”

El sábado 8 de agosto, a las 20:30, se realizará en el Teatro Español el 8º Encuentro de Payadores “Don Luis Acostía García”.

Participarán Juan Cruz Olié, de Santa Rosa (La Pampa); “Maxi” Salas, de Senillosa (Neuquén); y Thomas Hernández y Luis Hernández, de Zapala (Neuquén).

También actuará el cantor Marcelo Oxandaburu, de Oriente, y acompañará en guitarra Lautaro Hernández, de Zapala.

La entrada será libre y gratuita.

La actividad es abierta a toda la comunidad. (27-07-26).