La ciudad
Confirmaron la fecha del 8º Encuentro de Payadores “Don Luis Acosta García”
El sábado 8 de agosto, a las 20:30, se realizará en el Teatro Español el 8º Encuentro de Payadores “Don Luis Acostía García”.
Participarán Juan Cruz Olié, de Santa Rosa (La Pampa); “Maxi” Salas, de Senillosa (Neuquén); y Thomas Hernández y Luis Hernández, de Zapala (Neuquén).
También actuará el cantor Marcelo Oxandaburu, de Oriente, y acompañará en guitarra Lautaro Hernández, de Zapala.
La entrada será libre y gratuita.
La actividad es abierta a toda la comunidad. (27-07-26).