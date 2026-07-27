El bloque de Fuerza Patria propuso crear una guardia administrativa para el Hospital Municipal los fines de semana

El Concejo Deliberante resolvió por unanimidad enviar a comisión un proyecto de resolución presentado por el bloque Fuerza Patria que solicita al Departamento Ejecutivo evaluar e implementar una guardia administrativa permanente en el Hospital Municipal María Eva Duarte de Perón durante los fines de semana y feriados.

La iniciativa fue argumentada por la concejala Manuela Alonso, quien sostuvo que la propuesta apunta a brindar respaldo al personal de salud en las tareas administrativas que hoy recaen sobre médicos, enfermeros y otros trabajadores.

Al fundamentar el proyecto, Alonso explicó: “Lo que pretende es una guardia también administrativa los fines de semana y feriados en el Hospital Municipal, que acompañe al personal de salud que atiende allí, realizando estas tareas de gestión de documentación, confección de registros y todo otro trámite que sea necesario llevar adelante en ese momento”.

La edil señaló que el hospital cuenta con cuatro trabajadores administrativos que cumplen funciones de lunes a viernes y, en algunos casos, los sábados por la mañana. Según indicó, la necesidad surgió a partir del diálogo con distintos integrantes del sistema de salud. “Es una necesidad que surge del personal médico, con quien hemos tenido oportunidad de hablar, con sector de enfermería, que también nos han plasmado esta necesidad, y otro personal de salud que apoya en esta situación, dado que esto recae sobre otras personas que no son los administradores”, dijo.

También remarcó la demanda que afronta el centro asistencial: “Sabemos que el Hospital Municipal atiende los 365 días del año, las 24 horas de manera ininterrumpida, que también atiende, en ocasiones, traslados que vienen de las localidades vecinas, de las unidades sanitarias de Aparicio, de Oriente, de El Perdido, lo cual hace que nuestro hospital, en ocasiones, sobre todo fines de semana y feriados, se encuentre sobrecargado”, subrayó.

Desde el oficialismo, la concejala Romina Rozas solicitó el pase a comisiones, tal como se había acordado en la reunión de labor parlamentaria. Explicó que el bloque comparte el objetivo de fortalecer la organización administrativa del hospital, aunque expresó diferencias con algunos fundamentos del proyecto.

“Entendemos que sí, por supuesto, el ideal o lo que pretende cualquier director del hospital es que todas las cuestiones administrativas estén cubiertas, pero no compartimos alguno de los considerandos de este proyecto de resolución”, manifestó.

Sostuvo que la atención sanitaria no se ve afectada por la ausencia de personal administrativo durante las guardias: “La realidad es que los pacientes se atienden igual y el personal de salud y el personal de enfermería, por supuesto que está abocado a resolver la situación de salud por sobre la situación administrativa”.

También consideró que el tratamiento en comisión permitirá analizar el tema junto al director del Hospital Municipal y revisar el funcionamiento de las guardias y las derivaciones. Al mismo tiempo, insistió en la necesidad de concientizar sobre el uso adecuado del servicio de emergencias. “Es importante también transmitir a la comunidad esta responsabilidad de utilizar la guardia de emergencias cuando realmente es una emergencia y cuando es necesario”, dijo Rozas.

En representación La Libertad Avanza, la concejala Rosana Cabarcos también acompañó el pase a comisión. Valoró el espíritu de la iniciativa, aunque planteó la conveniencia de estudiar alternativas. “Compartimos que es necesario, pero también pedimos el pase a comisión, porque hay formas que no estamos de acuerdo, y otras que nos gustaría interiorizarnos”, dijo.

“Tal vez también se puede plantear como una guardia administrativa pasiva, no permanente. En el caso que se use una emergencia, el administrativo está de guardia, se lo llama, se acerca y hace todo lo que sea papelerío, conexiones con el resto de los hospitales, mientras el personal médico y enfermeras se dedican a atender al paciente”, sugirió.

En su respuesta, Alonso aclaró que el proyecto no cuestiona la calidad de la atención que brinda el hospital: “En ningún momento hablé del mal funcionamiento del hospital, de la guardia, todo lo contrario. Decir que necesitamos optimizar o decir que hay ciertas cuestiones que generan dificultades, no hablamos de un mal funcionamiento”.

“Sabemos que muchas veces dejan más que su trabajo en esa guardia, dejan el cuerpo y trabajan de manera mancomunada para que todo resulte de la mejor manera”, añadió.

También sostuvo que, actualmente, cuando ocurre una emergencia de magnitud, suele convocarse a un administrativo para cumplir tareas específicas. “Nos parece que resolver esto de esta manera es algo poco previsible, entonces hay que tomar medidas que estén acordes y contar con alguien, como establecer que sea una guardia pasiva o que haya alguien de forma permanente, pero establecer el acuerdo de una manera en la que esté conveniado”, dijo.

Más adelante, el concejal Casiano Gutiérrez (UCR) explicó que las objeciones del oficialismo se centraban en los fundamentos del proyecto y no en la posibilidad de debatir la propuesta. Indicó que los considerandos describían dificultades que, a su entender, no se reflejan en el funcionamiento cotidiano del hospital. “A nuestro ver, y creo que, además de nuestra función como concejales, todos hemos sido usuarios de la guardia en algún momento, nunca vemos que no se dé una recepción de pacientes correcta”, mencionó.

Alonso respondió que la ausencia de inconvenientes visibles se debe al esfuerzo del personal sanitario. “El servicio no se nota, porque se cargan sobre los hombros de ese trabajo las enfermeras de guardia y el personal que se encuentra trabajando ahí. Por eso no se nota. Pero estamos acá para mejorar eso, por eso nos parece bien que se pase a comisiones y trabajarlo de la mejor manera”, dijo. (26-07-26).