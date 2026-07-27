Impulsan una ley para que los municipios bonaerenses promuevan espacios más seguros para practicar deportes al aire libre

El diputado bonaerense de Fuerza Patria, Luis Vivona, volvió a presentar su proyecto de ley para crear un marco de promoción del deporte en espacios públicos urbanos en la provincia de Buenos Aires, una iniciativa que propone que el Gobierno bonaerense y los municipios impulsen campañas de prevención, registros voluntarios y mejoras en la infraestructura para que quienes realizan actividad física al aire libre puedan hacerlo en condiciones más seguras, saludables y con acceso a información sobre buenas prácticas deportivas.

La propuesta, que ya había sido ingresada por Vivona durante su mandato en el Senado bonaerense, comprende a todas las actividades físicas, entrenamientos y disciplinas que se desarrollan de manera individual o grupal en plazas, parques, calles u otros espacios públicos urbanos, tanto si son realizadas de forma independiente como si cuentan con el acompañamiento de profesores de educación física o entrenadores. Sin embargo, quedan excluidas del alcance de la ley las prácticas vinculadas al deporte escolar, federado u organizado.

En ese marco, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires a llevar adelante una campaña de difusión y concientización sobre buenas prácticas en el deporte. En concreto, el objetivo será brindar información sobre precalentamiento, elongación antes y después de la actividad física, rutinas y ejercicios para distintas disciplinas, con el propósito de prevenir lesiones y enfermedades asociadas a la práctica deportiva.

“Cada vez más, los y las bonaerenses realizan actividad física en espacios públicos urbanos cuyo destino no fue pensado específicamente para la realización de actividades deportivas, transformando dichas áreas en lugares de encuentro y convivencia, que inciden positivamente en la calidad de vida de las personas. Estas prácticas deportivas muchas veces se desarrollan de forma individual, sin el conocimiento suficiente sobre cómo realizar los ejercicios de precalentamiento muscular o la elongación posterior, o incluso desconociendo las propias limitaciones a la hora de realizarlas”, explico Vivona en los fundamentos del proyecto.

En ese sentido, el diputado del peronismo remarca que el desconocimiento respecto de los ejercicios previos y posteriores a la actividad física puede poner en riesgo la salud y provocar lesiones óseas, musculares y articulares en aquellas personas que eligen practicar deportes al aire libre, y destaca que, para evitar eso, resulta necesaria la implementación de una campaña de difusión y concientización masiva que brinde información sobre las buenas prácticas en la actividad física.

Además de las acciones que Vivona le adjudica al Gobierno bonaerense, el proyecto invita a los municipios a crear registros voluntarios de personas que practiquen deportes en espacios públicos para enviarles información sobre medicina deportiva y recomendaciones preventivas, y propone que las comunas conformen listados de profesores de educación física y entrenadores que utilicen esos espacios para dictar clases, con el objetivo de acreditar su idoneidad y, al mismo tiempo, fomentar y dar visibilidad a su trabajo.

La iniciativa también impulsa que los gobiernos locales adapten, dentro de sus posibilidades, espacios públicos aptos para el desarrollo de deportes urbanos y que reglamenten aquellas disciplinas que ya se practican en sus territorios, con la intención de mejorar las condiciones de seguridad para quienes las realizan. Asimismo, los municipios podrán complementar la campaña con acciones propias de difusión y concientización.

“Con las herramientas señaladas se podrán generar espacios más seguros y saludables para la práctica deportiva al aire libre, proporcionando a los deportistas un mejor contexto para su formación, recreación y desarrollo”, señaló Vivona en el proyecto que ingresó a la Legislatura bonaerense, donde también destacó el crecimiento sostenido de los deportes urbanos durante los últimos años. “Muchos eran considerados simple ocio, pero el aumento de su público practicante y espectador logró la creación de competiciones profesionales e incluso algunas ganaron un lugar en los juegos olímpicos”, enfatizó el legislador.

En última instancia, el proyecto de Vivona recuerda que la iniciativa retoma un expediente presentado por el propio legislador durante el período legislativo 2021-2022, y que obtuvo dictamen favorable por unanimidad en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados bonaerense, además de media sanción en el Senado bonaerense. Sin embargo, la iniciativa no llegó al recinto de la Cámara baja y perdió estado parlamentario, por lo que el exsenador insistió con su presentación.

Vivona se unió con el intendente de Malvinas Argentinas para impulsar buenas prácticas en los deportes al aire libre

En línea con la iniciativa, Vivona destacó que el proyecto busca trasladar los principios de las buenas prácticas en los deportes al aire libre a todo el territorio bonaerense, y recordó el trabajo realizado junto al intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, con quien articuló un trabajo que transformó esa visión en hechos.

“A pedido de la comunidad que practica deporte urbano, remodelamos la cancha de básquet 3×3 de la Ciudad de Los Polvorines y renovamos la pista de skate del Batapark con medidas aptas para competencias, porque entendimos que estas disciplinas merecen ser reconocidas, promovidas y acompañadas con políticas públicas concretas”, escribió el legislador en sus redes sociales.

De acuerdo a lo expuesto por Vivona, esas mejoras permitieron que el Comité Olímpico Argentino eligiera a Malvinas Argentinas como sede de los primeros Juegos Argentinos Urbanos, un evento que se llevará a cabo entre el 29 de octubre y el 1° de noviembre de 2026, que reunirá a deportistas de distintas provincias y que representa un reconocimiento al desarrollo de este tipo de disciplinas en el distrito.

“Este es el camino que queremos seguir profundizando. Junto a Nardini vamos a continuar impulsando políticas públicas que promuevan el deporte urbano, acompañen a nuestros jóvenes y generen más oportunidades, para que esta experiencia pueda replicarse en toda la provincia de Buenos Aires“, concluyó el diputado bonaerense de Fuerza Patria. (26-07-26).