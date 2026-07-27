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Realizarán un taller gratuito de cerveza artesanal

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La Municipalidad de Coronel Dorrego, a través de la Dirección de Producción, realizará un taller de cerveza artesanal e invita a participar a todas las personas interesadas en aprender a elaborarla. Desde el área destacaron que esta actividad representa una interesante alternativa productiva para desarrollar en el distrito.

Al respecto, el director de Producción, Juan Ignacio Colantonio, expresó: «Esta alternativa puede ser el inicio, para cualquier vecino, no solo del aprendizaje de una nueva actividad, sino también de un emprendimiento que, en el futuro, pueda convertirse en una fuente principal o complementaria de ingresos para su economía».

El taller se llevará a cabo el viernes 8 de agosto, a partir de las 14, en el Vivero Parque, ubicado en la esquina de Los Eucaliptus y Los Olivos.

La inscripción y el curso son gratuitos. La capacitación estará a cargo de Maltería MCD.

Las personas interesadas podrán inscribirse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/PTiDsMQgRY4sDRCv7.

27-07-26

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