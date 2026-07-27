Avanza la sala de oncología en el área de salud local

La futura sala de oncología de muestra ciudad comienza a tomar forma en el área de salud, dependiente del Hospital Municipal María Eva Duarte de Perón.

“Como parte de este avance, se realizó un relevamiento de la infraestructura del sector destinado al proyecto, para determinar las adecuaciones necesarias y planificar las próximas etapas de la obra”, destacó el Ejecutivo en un comunicado.

Del recorrido participaron el director de Obras Públicas, Leandro Unger; el arquitecto Mario García; el director de Salud, Santiago Braghero; y la administradora de Servicios de Salud, contadora Anahí de la Iglesia. (27-07-26).