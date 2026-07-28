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Tres Arroyos: tras rozar un camión, perdió el control y chocó contra un árbol

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Un violento accidente de tránsito se registró este martes por la mañana en la avenida Constituyentes de Tres Arroyos, entre las alturas 400 y 500, cuando un Chevrolet Astra que circulaba en dirección al centro de la ciudad chocó contra un árbol de la rambla central.

El siniestro se produjo luego de que el automóvil rozara a un camión repartidor de gaseosas que se encontraba estacionado a unos 100 metros del lugar del impacto. A raíz de esa maniobra, el conductor perdió el control del vehículo, se despistó, realizó un trompo y terminó impactando con el lateral derecho contra un árbol, lo que provocó importantes daños en el rodado.

Como consecuencia del choque, dos personas —un hombre y una mujer— resultaron heridas. Ambas fueron asistidas en el lugar por personal médico y luego trasladadas en ambulancia al hospital municipal. (Fuente y foto LU 24). (28-07-26).

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