Centro de Día: la respuesta oficial al pedido de informes del Concejo Deliberante

El director de Desarrollo Humano, Luciano Fabián Ripoll, respondió el pedido de informes presentado en el Concejo Deliberante sobre el funcionamiento del Centro de Día Municipal de Personas Mayores.

En la respuesta, indicó que el Centro de Día “es público y gratuito, funciona en un edificio municipal donado para tal fin, bajo las normas de seguridad e higiene municipal y según los lineamientos de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”. También señaló que el objetivo consiste en “promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor”.

Ripoll informó que “desde el año 2023, en el inmueble sito en avenida Santagada 956, se realizan obras edilicias con el propósito de brindar un espacio accesible y seguro para las personas mayores”.

Entre los trabajos realizados, mencionó la ampliación y mejora de los baños de la planta baja “con el objetivo de brindar mayor comodidad, accesibilidad y funcionalidad para quienes lo utilizan diariamente”. También consignó obras de adecuación y mejoramiento de las instalaciones de gas en la cocina “fortaleciendo las condiciones de seguridad y optimizando el funcionamiento de ese espacio”, además de la construcción de un playón de cemento en el patio “destinado a brindar un espacio más seguro, firme y adecuado para la realización de actividades recreativas, físicas y de encuentro”.

Según la respuesta, esas intervenciones “responden a la necesidad concreta, mejorando las condiciones de uso y acompañando el compromiso de seguir generando espacios más seguros, dignos e inclusivos para nuestras personas mayores”, en el marco de la Ley 14.263, su decreto reglamentario 1.190/12 y la Resolución Ministerial 3.904/13.

En relación con los puntos B y C del pedido de informes, Ripoll expresó: “Estamos trabajando junto al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad Provincial y Región Sanitaria I, a fin de seguir avanzando con los requisitos de la normativa vigente”.

El funcionario informó que la capacidad máxima del Centro de Día es de 50 personas mayores. De ese total, 25 concurren tres días por semana y las otras 25 asisten dos días semanales.

También precisó que el grupo 1 funciona los lunes, miércoles y viernes, mientras que el grupo 2 concurre los martes y jueves. Ambos lo hacen en el horario de 9 a 12.

Respecto del personal, detalló que la coordinadora es Andrea Lupani, profesora de Educación Física con formación y trayectoria laboral en Gerontología y Gestión. La trabajadora social es Noelia Suárez; la administrativa, Daniela Beatriz Madera, y la agente de maestranza, Carmen Elizabeth Quintero.

El equipo de profesionales contratados para los talleres está integrado por la psicóloga Paula Colonna, la licenciada en Educación Física Aldana Oviedo, la profesora de Informática Carolina Vaca, la instructora de gimnasia Marisa Susana Balestra y la auxiliar de enfermería María Inés Balestra, a cargo del control de signos vitales de los concurrentes.

Sobre la atención médica, Ripoll indicó que “en caso de ser necesaria está coordinada con la dirección del hospital”. Agregó que “desde el Centro de Día se activa el protocolo de accidentes y el personal del nosocomio acude a la atención inmediata”.

En cuanto a los convenios vigentes, señaló que “fueron oportunamente convalidados por el Honorable Concejo Deliberante y, en consecuencia, son plenamente conocidos por el presente cuerpo”.

La respuesta también indica que las fuentes de financiamiento para 2026 son “mayoritariamente de origen municipal con aportes provinciales y nacionales enmarcados en los convenios convalidados por el presente cuerpo”, mientras que los aportes municipales “se encuentran discriminados en el presupuesto municipal oportunamente aprobado por el Honorable Concejo Deliberante”.

Sobre las inspecciones, informó que el Centro de Día recibió una inspección de Seguridad e Higiene y que se realizó la reunión anual del plan de emergencia y evacuación 2026. La última reunión tuvo lugar el 7 del corriente mes.

En respuesta al punto K, Ripoll señaló que “sí existen observaciones que se están adecuando”. También indicó que hubo inspecciones de la ART de la Provincia, organismo que “informó que el inmueble está en buenas condiciones de uso”.

Por último, consignó que el establecimiento cuenta con protocolos de accidentes y de emergencia de evacuación, además de cobertura de seguros vigente. También explicó que, junto con la donación del inmueble para el funcionamiento del Centro de Día, “se conformó una Asociación Amigos del Centro de Día, que tiene la función de acompañamiento y fortalecimiento en las actividades que se realizan en el marco del Centro de Día”. (28-07-26).